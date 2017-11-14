В Татарстане умерла 9-месячная девочка

В одном из сел Бугульминского района была найдена мертвой 9-месячная девочка, об этом сообщает сегодня местная газета.

Тело ребенка было обнаружено родителями в коляске. По предварительным данным, смерть девочки не носит криминальный характер.

Следственный комитет начал доследственную проверку.