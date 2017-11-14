В Казани экс-глава УФСИН РТ на коленях простился со знаменем ведомства

В Казани в парке Победы экс-глава УФСИН России по РТ Дауфит Хамадишин, который возглавлял Управление с 2002 по 2017 годы, на коленях простился со знаменем ведомства, мероприятие прошло сегодня.

- Уважаемые коллеги, я хочу вас всех сегодня поблагодарить за службу. Те успехи, те достижения, которых мы достигли, они общие. Действительно много сделано за эти без двух месяцев 15 лет. [...] мы стали действительно системой, с которой считаются, с которой общаются, которой помогают, о чем нельзя было говорить раньше. Я не ухожу далеко, мы будем с вами взаимодействовать, друг другу помогать, моя нынешняя должность об этом подсказывает. Так что можно говорить, что в какой-то степени это формальность. Желаю, чтобы вы так же отслужили, как я, – с честью. Спасибо всем за службу, – заявил Дауфит Хамадишин.

Напомним, ранее стало известно, что Дауфит Хамадишин был назначен на должность помощника премьер-министра РТ по правоохранительной и административной деятельности.