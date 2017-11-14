Анонимно в Казани: о работе в такси и странной женщине, которая бьет казанцев костылями

Портал ProKazan.ru запускает новую рубрику, в рамках которой будет рассказывать о том, что обсуждают жители города в Сети

О работе в такси

- Работаю в такси с 2015 года, работа не из легких, но терпимо. Недавно решил попробовать поработать на Яндекс такси. Люди как и везде разные, есть порядочные, есть и не очень, но больше всего возмутило, что есть те, которые вызывают и не выходят совсем. Решил ограничить себя от негативных клиентов, буду заносить их номера в черный список. Пользуясь случаем передаю привет тем, кто не вышел на Озерной 40, Вишневского 24 и хаму с Чуйкова, 62, который хочет уехать с тремя детьми и женой за 120 рублей. Будьть добрыми, злых и так хватает.

О странном поведении

- На днях на остановке Серова ждала автобус. Когда автобус подьехал и я начала подходить к двери, одна бабка ни с того ни с чего дала костылями но ногам. После моего замечания, она дала мне еще раз костылями по ногам. Было больно! Нога болела весь день. Рассказала подруге об этом и показала фото. Она ее узнала и так же, ни за что, получала по ногам костылями от этой бабки в магазине. Костыли она держит в руках, ходит самостоятельно ногами! Для чего она это делает???

О школе

- Учусь в десятом классе. Я отличница. И я просто ненавижу, когда просят списать домашнее задание. Все говорят: "Тебе жалко что ли?". Да, жалко! Я над некоторым дз могу по полтора часа сидеть, чтобы его решить! А те, кто списывают, гуляют, развлекаются, а потом переписывают за 2 минуты и получают хорошие оценки. Почему, чтобы получить пятерку, мне приходится пахать, а другие получают их ни за что?! Вам тоже часто приходилось списывать? Может мне тоже переметнуться на сторону халявщиков?

О жизни

- Вот закончишь 11 классов, институт... говорили они... и суть? Магистр с красным дипломом сидит на окладе, в то время, когда бывшие одноклассники, которые пошли в технарь после 9, имеют свой бизнес... Жизнь, ты издеваешься?