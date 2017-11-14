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Анонимно в Казани: о работе в такси и странной женщине, которая бьет казанцев костылями

Анонимно в Казани: о работе в такси и странной женщине, которая бьет казанцев костылями
16+
Фото: Pixabay
Портал ProKazan.ru запускает новую рубрику, в рамках которой будет рассказывать о том, что обсуждают жители города в Сети

О работе в такси

- Работаю в такси с 2015 года, работа не из легких, но терпимо. Недавно решил попробовать поработать на Яндекс такси. Люди как и везде разные, есть порядочные, есть и не очень, но больше всего возмутило, что есть те, которые вызывают и не выходят совсем. Решил ограничить себя от негативных клиентов, буду заносить их номера в черный список. Пользуясь случаем передаю привет тем, кто не вышел на Озерной 40, Вишневского 24 и хаму с Чуйкова, 62, который хочет уехать с тремя детьми и женой за 120 рублей. Будьть добрыми, злых и так хватает.

О странном поведении

- На днях на остановке Серова ждала автобус. Когда автобус подьехал и я начала подходить к двери, одна бабка ни с того ни с чего дала костылями но ногам. После моего замечания, она дала мне еще раз костылями по ногам. Было больно! Нога болела весь день. Рассказала подруге об этом и показала фото. Она ее узнала и так же, ни за что, получала по ногам костылями от этой бабки в магазине. Костыли она держит в руках, ходит самостоятельно ногами! Для чего она это делает???

О школе

- Учусь в десятом классе. Я отличница. И я просто ненавижу, когда просят списать домашнее задание. Все говорят: "Тебе жалко что ли?". Да, жалко! Я над некоторым дз могу по полтора часа сидеть, чтобы его решить! А те, кто списывают, гуляют, развлекаются, а потом переписывают за 2 минуты и получают хорошие оценки. Почему, чтобы получить пятерку, мне приходится пахать, а другие получают их ни за что?! Вам тоже часто приходилось списывать? Может мне тоже переметнуться на сторону халявщиков? 

О жизни

- Вот закончишь 11 классов, институт... говорили они... и суть? Магистр с красным дипломом сидит на окладе, в то время, когда бывшие одноклассники, которые пошли в технарь после 9, имеют свой бизнес... Жизнь, ты издеваешься? 

ProKazan.ru, 15.11.2017, 20:00
Тэги: Анонимно в Казани
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Комментарии

Ол15 ноября 2017, 20:52
Бабку с костылями надо таксистов помолоть что бы не ныли ,
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Горожанин15 ноября 2017, 21:00
Что это было?
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Роман Суслов15 ноября 2017, 21:12
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
0
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Горожанин15 ноября 2017, 21:20
В ответ на комментарий пользователя
Что это было?
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''Записки сумасшедшего '':-P
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