Казанские ученые, чья работа может изменить мир

Айрат Каюмов, 36 лет, доцент кафедры генетики



Многие болезнетворные бактерии прикрепляются к тканям организма и медицинским предметам (катетерам, имплантатам), где образуют вокруг себя биопленку. Это очень большая проблема в медицине, так как биопленка защищает бактерии от внешнего воздействия, в том числе от нашей иммунной системы и от антибиотиков. Часто она является причиной реинфицирования, отторжения имплантов и даже сепсиса. Например, при слабом иммунитете стафилококк, который есть на коже почти у всех людей, образует пленки на ранах, пролежнях, мешая их заживлению и вызывая хронические язвы.



В лаборатории мы разрабатываем новые подходы к борьбе с болезнетворными бактериями именно в составе биопленки. Сейчас мы начали работать с различными животными и растительными протеазами - это ферменты, которые разрушают белок, а он как раз содержится в составе биопленки. То есть разрушив белок, можно разрушить биопленку.



Мы доказали, что обработка стафилококковой биопленки фицином (фермент из сока инжирного дерева) в 5-10 раз повышает эффективность антибиотиков и способствует более быстрому заживлению раны. Фактически это означает, что сотни людей быстрее выйдут из больниц, значительно снизится процент внутрибольничных инфекций и риск заражения крови. А вот на синегнойную палочку фицин не действует, у этой бактерии другая структура биопленки, и сейчас наша актуальная задача - найти инструмент для борьбы с ней.

