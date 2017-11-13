456 учителей татарского языка захотели пройти переподготовку

Длительность обучения на курсах составит не менее 250 часов

456 учителей татарского языка подали заявки на переобучение в Институт развития образования РТ. Об этом сообщила начальник учебно-методического отдела Института развития образования РТ Гульнара Гафурова, передает «Татар-информ».

Отмечается, что длительность обучения на курсах, которые будут организованы в Казани и Набережных Челнах, составит не менее 250 часов.

Напомним, ранее стало известно, что учителей татарского языка будут переучивать на преподавателей других предметов. Им предлагают освоить такие предметы, как русский язык, историю, географию, психологию, логопедию и стать учителями начальных классов. Обучение будет за счет бюджета республики.