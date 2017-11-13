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456 учителей татарского языка захотели пройти переподготовку

456 учителей татарского языка захотели пройти переподготовку
16+
Фото: ProKazan.ru
Длительность обучения на курсах составит не менее 250 часов

456 учителей татарского языка подали заявки на переобучение в Институт развития образования РТ. Об этом сообщила начальник учебно-методического отдела Института развития образования РТ Гульнара Гафурова, передает «Татар-информ».

Отмечается, что длительность обучения на курсах, которые будут организованы в Казани и Набережных Челнах, составит не менее 250 часов.

Напомним, ранее стало известно, что учителей татарского языка будут переучивать на преподавателей других предметов. Им предлагают освоить такие предметы, как русский язык, историю, географию, психологию, логопедию и стать учителями начальных классов. Обучение будет за счет бюджета республики. 

Люция Кашапова, 14.11.2017, 15:46
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

12814 ноября 2017, 15:57
250 часов. Взять стандартный учебный день: 5 часов. Чему их за 2 месяца обучат? Я тут выписку из плана обучения учителя истории уже кидал:
История России (с древнейших времен до конца XVII в.) - 360 часов
История России (XVIII - начало XX в.) - 396
Новейшая отечественная история - 396
История Древнего мира - 360
История Средних веков - 360
История Нового времени -540
История Новейшего времени - 396
Источниковедение - 180
Специальные исторические дисциплины - 180
История исторической науки - 72
Археология - 144
История Татарстана (с древнейших времен до XVIII в.) - 216
Источниковедение истории России - 216
История Татарстана (с XVIII в. до конца XX в.) - 108
История русской культуры до XX века - 108
Историография отечественной истории - 144
Российское образование: социально-исторические контексты - 144
Историография зарубежной истории
Источниковедение зарубежных стран - 144
Общественно-политическое движение в России второй половины XIX века - 72
История Татарстана (современная история) - 72
Методика преподавания обществознания - 108
Интерактивные формы обучения истории - 108
История регионов мира: История стран Азии и Африки новейшее время - 216
История регионов мира: История стран Центральной и Юговосточной Европы новейшее время - 216
Архивоведение - 108
Музееведение - 108
История мировых религий -144
История мировой культуры -144
1
6
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Горожанин14 ноября 2017, 16:02
250 академических часов. Предположительно, остальное они должны будут пройти самостоятельно
1
0
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Горожанин14 ноября 2017, 16:03
Учителя татарского языка свободно могут преподавать культуру родного края, а также историю республики.
2
1
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Горожанин14 ноября 2017, 16:04
В целом, историю, географию, обществознание и т.д. в педвузах проходят. Нужно только обновить и освежить знания. Большую половину обучения в вузах составляет теория и практика самого процесса обучения. Одной только педагогики сколько.
2
0
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Горожанин14 ноября 2017, 16:05
Вместо татарского языка будете изучать татарскую культуру) Ее-то отменить нельзя по желанию добровольцев. Все 6 часов татарской культуры!!! Да будет так!
6
1
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Горожанин14 ноября 2017, 16:06
456 преподавателей, которые горят своей работой. Хорошие люди, им можно доверить поколение и не слушайте тех, кто постоянно возмущается. Они никогда не будут довольны
3
0
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Горожанин14 ноября 2017, 16:07
Отправьте их всех в колхоз, коров доить, вот их самое дело...УЧИТЕЛЯ...близко не подпускать к школьникам..
0
5
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doc7414 ноября 2017, 16:15
Для кого география лёгкий предмет, скажите куда будут показывать стрелки компаса на экваторе, северном и южном полюсах.
0
0
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Горожанин14 ноября 2017, 16:22
Учителя татарского языка должны винить в сложившейся ситуации неадекватную политику министерства образования РТ, которое на протяжении длительного времени увеличивало количество учителей при отсутствии законодательной базы.
0
1
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Горожанин14 ноября 2017, 16:30
те кто отказался от татарского, сами остались колхозниками, ведь на самом деле в колхозе знать достаточно один язык, а другие языки им и не надо. Русня колхозня
2
0
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Горожанин14 ноября 2017, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
250 часов. Взять стандартный учебный день: 5 часов. Чему их за 2 месяца обучат? Я тут выписку из плана обучения учителя истории уже кидал:
История России (с древнейших времен до конца XVII в.) - 360 часов
История России (XVIII - начало XX в.) - 396
Новейшая отечественная история - 396
История Древнего мира - 360
История Средних веков - 360
История Нового времени -540
История Новейшего времени - 396
Источниковедение - 180
Специальные исторические дисциплины - 180
История исторической науки - 72
Археология - 144
История Татарстана (с древнейших времен до XVIII в.) - 216
Источниковедение истории России - 216
История Татарстана (с XVIII в. до конца XX в.) - 108
История русской культуры до XX века - 108
Историография отечественной истории - 144
Российское образование: социально-исторические контексты - 144
Историография зарубежной истории
Источниковедение зарубежных стран - 144
Общественно-политическое движение в России второй половины XIX века - 72
История Татарстана (современная история) - 72
Методика преподавания обществознания - 108
Интерактивные формы обучения истории - 108
История регионов мира: История стран Азии и Африки новейшее время - 216
История регионов мира: История стран Центральной и Юговосточной Европы новейшее время - 216
Архивоведение - 108
Музееведение - 108
История мировых религий -144
История мировой культуры -144
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А теперь уберите из этих планов СРС, формы итогового и промежуточного контроля... Иными словами, оставьте только аудиторные часы. И сколько их у вас? Далее, не сравнивайте УП бакалавра, даже исключительно цикл ДС, и УП профессиональной переподготовки.
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