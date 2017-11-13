В Челнах девочек, которые скинули кошку с 14 этажа, поставили на учет

В Набережных Челнах трех девочек, которые скинули кошку с балкона 14-го этажа, поставили на учет. Об этом сообщил начальник управления образования и по делам молодежи Набережных Челнов Винер Харисов.

- Дети поставлены на учет, в отношении родителей в Автозаводском УВД составлены протоколы о штрафах. Во всех школах проводятся лекции с привлечением сотрудников ПДН УВД о недопустимости жесткого обращения с животными, - сказал Харисов.

Сообщается, что сейчас кошка находится на лечении в ветеринарной клинике.

Напомним, инцидент произошел 7 ноября. Три девочки, одна из которых дошкольного возраста, скинули кошку с 14-го этажа дома. Кошка в тяжелом состоянии была найдена местными жителями на козырьке дома, жильцы выяснили, что перед этим три девочки взяли кошку, поднялись с ней на 14-й этаж дома и сбросили ее оттуда вниз.