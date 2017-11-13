«Чушь полная! Я был хорошим ректором»: экс-ректора КНИТУ-КХТИ оставили в СИЗО

Сегодня, 14 ноября, Вахитовский районный суд Казани продлил арест экс-ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову. Он останется в СИЗО до 27 января 2018 года.

- Считаю, что оснований содержать меня под стражей нет. Это просто давление. Требую правосудия, - обратился он к суду.

Также в ходе заседания Дьяконов заявил, что у него было много врагов.

- Чушь полная! Я был хорошим ректором, у меня много врагов, - цитирует «Реальное время» слова Дьяконова.

Напомним, экс-ректора обвиняют в хищении 1,3 млн рублей по фиктивному контракту на проведение семинаров для «Газпрома», по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Также в мошенничестве подозреваются проректор по учебно-методической работе КНИТУ-КХТИ Александр Кочнев и директор Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игорь Дубовик.