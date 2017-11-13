В Татарстане женщина избила фельдшера «скорой», приехавшего на вызов

В Набережных Челнах 67-летняя Галина Микрюкова избила фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете РТ.

Инцидент произошел 13 сентября текущего года. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, после чего заснула.

- Прибывшие медики, не смогли попасть в запертый подъезд, однако узнали у соседей телефон женщины и разбудили ее звонком. Спустившись на первый этаж, злоумышленница обвинила медиков, что те якобы слишком долго к ней ехали, - сообщили в ведомстве.

Оказавшись в лифте с соседкой и медработниками, Микрюкова стала бить одну медработницу руками по лицу, а затем продолжила противоправные действия на лестничной площадке.

- Несмотря на это, сотрудницы «скорой» оказали Микрюковой медицинскую помощь, - добавили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее в Челнах произошло похожее нападение - 25 марта фельдшер «скорой» получила ножевое ранение, когда приехала на вызов к пятимесячной девочке. Во время осмотра ребенка возник конфликт с нетрезвой тетей девочки. Женщина схватила нож и ударила им медика, после этого ее задержали полицейские.