На экс-сотрудника банка «Ак Барс» завели дело: его подозревают в хищении 22 млн рублей

На экс-сотрудника банка «Ак Барс» Артема Люлинского завели уголовное дело. Его подозревают в хищении более 22 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили в Следственном комитете РТ, в отношении Люлинского и других неустановленных лиц 17 октября было возбуждено уголовное дело по статье 59 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

- Подозреваемый в течение длительного времени похищал деньги кредитного учреждения, проводя невыгодные биржевые сделки, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее Банк России заявил о возможном ущербе в 200 млн рублей.