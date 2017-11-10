СМИ: к Новому году в России подорожает шампанское из-за неурожая во Франции

В России к Новому году цены на шампанское и игристые вина вырастут на 10-15%. Об этом пишут «Известия».

Сообщаются, что цены вырастут в зависимости от марки.

- Праздничные напитки французского производства в сегменте «средний» и «средний плюс» могут подорожать до 15%. На рост цен повлияет неурожай в Европе, в том числе во французской провинции Шампань, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что маловероятно подорожание игристых напитков нижнего ценового сегмента, так как выбор в этой категории достаточно широкий.