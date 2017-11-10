В Казани появятся новые освещенные лыжные трассы

Всего будут работать 19 катков, 10 лыжных баз и 78 хоккейных коробок

Этой зимой в Казани в парках Победы и «Крылья Советов» появятся новые освещенные лыжные трассы, передает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что их протяженность — 3 км и 1,3 км. Кроме того, в этом году проведено обустройство профессиональной и любительской лыжных трасс и мостиков для лыжников в Горкинского-Ометьевском лесу.

- Для любителей беговых лыж в Казани предусмотрены освещенные трассы в Центральном парке культуры и отдыха им.Горького, Березовой роще поселка Нагорный, в жилых массивах Юдино и Чебакса, - сообщили в мэрии.

Также этой зимой будут работать 19 катков - стадионы с искусственным льдом «Ракета», «Трудовые резервы», каток на Кремлевской набережной, открытые катки на стадионах «Тасма», «Локомотив», «Мотор», «Казань-Арена», Центр хоккея на траве и по улице Дубравная, база отдыха «Солнечный», а также 8 крытых ледовых арен. Во дворах и на территориях школ будет залит лед на 78 пластиковых хоккейных коробках.

Напомним, ранее сообщалось, что к Новому году в Татарстане построят 11 модульных лыжных баз, на строительство которых из бюджета республики выделили 55,7 млн рублей. Отметим, что стоимость одной лыжной базы составляет более 5 млн рублей. Все работы должны быть завершены к 30 декабря текущего года.