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Минниханов поручил проверить безопасность газоснабжения жилых домов

Минниханов поручил проверить безопасность газоснабжения жилых домов
16+
Фото: prav.tatar.ru

Президент РТ Рустам Минниханов поручил проверить безопасность газоснабжения жилых объектов, передает пресс-служба правительства РТ.

Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин, выступая на совещании, напомнил о трагедии в Ижевске: 9 ноября из-за взрыва газа обрушилась часть 9-этажного жилого дома, в результате чего погибли 7 человек, также есть пострадавшие.

- С учетом высокого уровня газификации республики данная проблема для нас также является актуальной. К сожалению, подобные происшествия происходили и в Татарстане: в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, — сказал Хабибуллин.

В прошлом году в Татарстане было зафиксировано 9 случаев отравления угарным газом, из-за чего погибли 3 человека, еще 27 пострадали. Всего же за 5 лет по этой причине погибли 59 человек. 

- Мы, к сожалению, также имеем такой печальный опыт. Каждый год после перехода на отопительный сезон случаются те или иные события. Это происходит из-за нарушения регламентов или небрежного отношения к оборудованию, которое представляет серьезную опасность, — сказал Минниханов.

Он также поручил руководителям муниципальных образований РТ провести профилактические мероприятия по недопущению подобных трагических происшествий. Кроме того, он призвал организовать разъяснительную работу с населением о правилах безопасного пользования газовым оборудованием.

Н. Вильданов, 12.11.2017, 12:19
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин12 ноября 2017, 12:36
Ну как всегда,пока что-нибудь не случиться,и не будут думать о народе.что ему раньше мешало это поручить.как айфон новый показывать так впереди планеты всей.
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Горожанин12 ноября 2017, 12:40
Вот в Ульяновске отказались от газа!молодцы
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Горожанин12 ноября 2017, 12:42
Проверки бывают дважды в год и так. Никакой сенсации он не сообщил.
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Горожанин12 ноября 2017, 12:44
Не зря раньше отопление делали цетрализованным!
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Горожанин12 ноября 2017, 12:46
Вообще-то есть датчики утечки газа.
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