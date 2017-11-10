Минниханов поручил проверить безопасность газоснабжения жилых домов

Президент РТ Рустам Минниханов поручил проверить безопасность газоснабжения жилых объектов, передает пресс-служба правительства РТ.

Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин, выступая на совещании, напомнил о трагедии в Ижевске: 9 ноября из-за взрыва газа обрушилась часть 9-этажного жилого дома, в результате чего погибли 7 человек, также есть пострадавшие.

- С учетом высокого уровня газификации республики данная проблема для нас также является актуальной. К сожалению, подобные происшествия происходили и в Татарстане: в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, — сказал Хабибуллин.

В прошлом году в Татарстане было зафиксировано 9 случаев отравления угарным газом, из-за чего погибли 3 человека, еще 27 пострадали. Всего же за 5 лет по этой причине погибли 59 человек.

- Мы, к сожалению, также имеем такой печальный опыт. Каждый год после перехода на отопительный сезон случаются те или иные события. Это происходит из-за нарушения регламентов или небрежного отношения к оборудованию, которое представляет серьезную опасность, — сказал Минниханов.

Он также поручил руководителям муниципальных образований РТ провести профилактические мероприятия по недопущению подобных трагических происшествий. Кроме того, он призвал организовать разъяснительную работу с населением о правилах безопасного пользования газовым оборудованием.