В Татарстане водитель KIA насмерть сбил водителя грузовика после ДТП с прицепом

В Рыбно-Слободском районе в селе Шумково накануне днем водитель KIA насмерть сбил 57-летнего водителя грузовика, который стоял около него. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло в 10:05, 33-летний водитель KIA на высокой скорости сначала столкнулся с прицепом "Камаза", припаркованного возле магазина, после чего авто отбросило на водителя грузовика. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Идет расследование.