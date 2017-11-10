В Казани задержан экстремист из Узбекистана

В Казани сотрудники ГИБДД задержали 40-летнего уроженца Узбекистана, который оказался в розыске спецслужб. Об этом сообщает портал kznlive.ru.

Сообщается, что полицейские обратили внимание на мужчину на улице Шоссейной. При проверке оказалось, что иностранец числится в федеральном розыске с сентября 2017 года. У себя на родине мужчина подозревается в участии в религиозных экстремистских, сепаратистских и других запрещенных организациях, против него возбужден ряд уголовных дел. В Казани он не работал и жил на съемной квартире на Ибрагимова, 59.

Сейчас мужчина находится под стражей, в ближайшее время его этапируют в Узбекистан.