В Казани обсудили вопросы покупки животных для зоопарка

Сегодня в Кабмине РТ президент республики Рустам Минниханов провел совещание по вопросу приобретения животных для казанского зоопарка, передает пресс-служба президента РТ.
В совещании приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, представители казанского зоопарка, а также директор и собственник компании Nature resource network Мартин Дэйви.
Отмечается, что компания Nature resource network сотрудничает с зоопарками в 70 странах мира.
Напомним, ранее сообщалось, что на разработку проекта реконструкции Казанского зоопарка планируют потратить 11,2 млн рублей. Речь идет о проектировании наружных инженерных сетей здания. Строительство пройдет одним этапом.
Отметим, что новый казанский зоопарк могут открыть в конце 2018 года. Посетителей будут ждать африканские слоны, носороги, бегемоты, жирафы и экзотические птицы.