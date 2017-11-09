СМИ: россиян освободят от трат устанавливать счетчики в квартирках за свой счет

Счетчики на газ, воду и свет россиянам больше не придется устанавливать за свой счет. С таким предложением выступили в Госдуме, пишут «Известия» со ссылкой на поправки в Жилищный кодекс.

- Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован, - отмечают депутаты в пояснительной записке.

Отмечается, что сейчас около 30% граждан, не имеющих приборы учета, обязаны платить по повышенному тарифу. Ожидается, что с принятием поправок россияне будут освобождены от таких трат до тех пор, пока их квартиры не оборудуют приборами учета.

Сообщается, что Минстрой и Минэнерго поддерживает эту инициативу депутатов.