СМИ: в России запретят мучить животных при подготовке к охоте

Минприроды направило в правительство проект поправок в закон "Об охоте", целью которого станет запрет жестокого обращения с животными при дрессировке охотничьих собак и ловчих птиц, который может вступить в силу через год. Об этом газете "Известия" рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

- Внесение изменения в законодательство позволит в ближайшее время установить четкие требования к содержанию животных в питомниках и вольерах с целью их подготовки к охоте, - сказал Донской. - Этим законопроектом мы полностью исключаем возможность организовывать дрессировку животных вне охотничьих угодий. Сегодня это происходит бесконтрольно.

Министр пояснил изданию, что после выхода законопроекта будут сформулированы требования к питомникам, а также порядок содержания там животных. В частности, будут установлены нормы площади питомников и вольеров, режим их работы, требования к ограждению, биотехническим сооружениям. Кроме того, министерство планирует регламентировать требования к рациону животных, ветеринарному контролю и помощи, целый ряд запретов при содержании.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев сообщил, что проект поправок в Уголовный кодекс, ужесточающий ответственность за истязание животных, может увеличить срок ответственности до пяти лет.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. В последнее время отсутствие подобного федерального закона вызывает большой резонанс в обществе. Осенью прошлого года на важность его принятия обратил внимание президент России Владимир Путин и дал соответствующее поручение правительству РФ. Планировалось, что эта инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня, затем называлась дата 21 июня.