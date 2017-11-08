Расследованием пытки «слоником» в полиции Нижнекамска займутся следователи из Москвы

Расследованием смерти 22-летнего Ильназа Пиркина, который покончил с собой после того, как обвинили полицейских Нижнекамска в пытке "слоником", займутся сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- В связи с гибелью 22-летнего жителя города Нижнекамска, подозревавшегося в краже, руководством принято решение о назначении проверки. В Республику Татарстан направлена группа сотрудников Главка, - говорится в сообщениию

По окончании проверки будет дана правовая оценка действиям полицейских.

Напомним, молодой человек покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке "слоником" (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух). В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В СИЗО решением Нижнекамского горсуда на 2 месяца уже отправлены сотрудники отдела по имущественным преступлениям Нижнекамского УВД Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев. Расследование продолжается.