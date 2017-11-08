Рустам Минниханов показал свой новый iPhone X

Также он проверил, есть ли у него долги по кредитам

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня на открытии нового многофункционального центра в Московском районе Казани показал свой новый iPhone X, видеозапись была опубликована пресс-службой правительства РТ.

Минниханов также осмотрел терминал электронной очереди, ознакомился с порядком работы специалистов МФЦ, осмотрел гостевые компьютеры "Госуслуги.рф" и проверил, есть ли у него долги по кредитам.

- Специалист МФЦ оперативно предоставил информацию: "Все в порядке, задолженностей нет", - говорится в сообщении пресс-службы.