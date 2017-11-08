Дизайнер из Казани представил альтернативные логотипы для станций метро в столице РТ

Эскизы он опубликовал на своей странице в соцсети

Дизайнер из Казани Дмитрий Кошкин представил альтернативные логотипы для станций метро в столице Татарстана. Эскизы он опубликовал на своей странице в соцсети.

Так, каждый логотип у автора с чем-то ассоциируется. Например, символом станции метро «Яшьлек» стала тюбетейка.

- Рядом со станцией метро «Яшьлек» (молодость) находится архитектурное круглое сооружение, которое жители Казани издавна называют тюбетейкой, так как по форме оно напоминает национальный головной убор с красочным узором. В данном логотипе соединились два образа: тюбетейка и знакомый всем узор со здания, - говорится в описании.

Станцию метро «Аметьево» изобразили в виде летающей тарелки. По мнению автора, один из входов в метро на этой станции напоминает по форме летающую тарелку. А на логотипе станции метро «Площадь Тукая» изображена рыба.

- В XIX веке - в начале XX века площадь Тукая называлась Рыбнорядской площадью, Кооперативной площадью и площадью Куйбышева. А жители города называют это место «Кольцом». Именно историческое (Рыбнорядскаяплощадь) и народное («Кольцо») названия легли в основу создания логотипа, - отметил автор.

Всего Дмитрий Кошкин опубликовал 11 логотипов, которые создали студенты КГАСУ по специальности «Графический дизайн».