В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»‍ с операционной

В районы Татарстана в следующем году отправят 48 ветеринарных автомобилей "скорой помощи", об этом рассказал замглавы Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Айрат Гараев.

"Скорая помощь" будет представлять собой автомобили "УАЗ" с прицепами, в автомобиле будут находиться операционная для мелких домашних животных, а в прицепном устройстве станок для обработки конечностей крупного рогатого скота и дезинфекционные установки. В каждом автомобиле будут ветеринарный врач, фельдшер, санитар и водитель. Стоимость одного автомобиля с оборудованием составит около 2 млн рублей.

"Скорую помощь" отправят во все районы Татарстана, на республиканскую ветеринарную станцию, а также в ветобъединения Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.