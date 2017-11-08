В Казани вскрыли капсулу с посланием потомкам, которую заложили 50 лет назад

На Казанском моторостроительном производственном объединении (КМПО) вскрыли капсулу с посланием потомкам, которую заложили в одном из цехов в честь 50-летия Октябрьской революции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сообщается, в 1967 году коллектив предприятия — 800 человек — заложили капсулу с обращением к потомкам — к тем, кто будет жить во время 100-летия советской власти.

- Вы живете в такое время, когда в понимание жизненных явлений широким фронтом вместе с усиленной атакой физики, вошли химия, математика, кибернетика; в области воздушного транспорта созданы самолеты с вертикальным взлетом и сверхзвуковые реактивные лайнеры, способные перевозить около 700 пассажиров; вы свидетели новых городов в виде одного дома на миллион жителей, и все это создано упорным трудом советского народа, - говорится в тексте послания.