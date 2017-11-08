Владельцы банковских карт МегаФона получат до 20% cashback при покупке через Apple Pay

Воспользовавшись банковской картой МегаФона и оплатив товары или услуги с помощью устройств Apple, клиент получает cashback* в размере 20% на каждую третью покупку. Сумма возврата потраченных средств не может превышать 1500 рублей в месяц

Отличие карты МегаФона заключается в том, что у нее единый счет с мобильным телефоном, то есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться со счета мобильного телефона. Это еще одно преимущество использования карты МегаФона в привязке к Apple Pay.

«Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для владельцев наших банковских карт и особое внимание уделяем самым современным технологиям и цифровым сервисам. С картами МегаФона вы можете получить максимум от вашего смартфона: теперь к кэшбэку мегабайтами добавился еще 20% кэшбэк для тех, кто пользуется Apple Pay с помощью нашей банковской карты», - прокомментировал Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон».

Банковскую карту «МегаФон» представил осенью 2016-го года и в течение года было выдано более миллиона карт. По итогам первого полугодия 2017 года общая сумма трансакций составила 9 миллиардов рублей.

Эмитентом банковских карт «МегаФона является ООО «банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года. Информация о лимитах совершения операций на https://bank.megafon.ru.

*кэшбек

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