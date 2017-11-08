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Минниханову показали прозрачные камеры, открытые в новом здании отдела полиции Казани

Минниханову показали прозрачные камеры, открытые в новом здании отдела полиции Казани
16+
Фото: prav.tatar.ru
Новое здание было открыто вместо здания отдела полиции "Дальний"

Глава МВД РТ Артем Хохорин накануне на открытии нового здания отдела полиции "Сафиуллина" показал президенту РТ Рустаму Минниханову прозрачные камеры для задержанных, которые расположены на первом этаже, об этом сообщает "Бизнес Online".

В новых камерах с одной стороны расположены решетчатые двери, с другой — небольшое окно, также укрытое за решеткой.

Отметим, в строительство нового здания, которое появилось на месте здания ОП "Дальний", было вложено 230 млн рублей.

- Мы практически впервые за последние 15 лет открываем абсолютно новый отдел полиции. К сожалению, в 2009 году решением федерального центра структура районных управлений была переделана на 18 отделов полиции. Многие из них, в том числе отдел полиции №9, который тогда ещё назывался "Дальний", стали ютиться в совсем ещё не приспособленных помещениях, - рассказал на открытии Артем Хохорин.

 

Напомним, накануне он прокомментировал скандал с пытками в Нижнекамске. "«Дальнего» больше нет. Все, кончилось, мы с этим боремся постоянно, и у нас позиция непримиримая. Что бы вы там про Нижнекамск ни говорили. С ситуацией в Нижнекамске разберутся следственные органы. Мы не можем ее комментировать", - говорил министр.

 

Н. Вильданов, 09.11.2017, 08:49
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Дмитрий09 ноября 2017, 09:09
На фото выглядит как буд то миника ведут закрывать , так хотелось бы !!!
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