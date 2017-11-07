«Космический трамвай», который хотели использовать на ЧМ-2018, не выйдет в производство

Инновационный трамвай R1, который напоминает космический корабль из фантастических фильмов про будущее, не выйдет в серийное производство. Об этом сообщил директор по особым поручениям госкорпорации Ростех Василий Бровко.

- Трамвай R1 всем понравился, но он не вышел и не выйдет на рынок. Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать, - сказал Бровко, передает ТАСС.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что инновационная модель R1 производства «Уралвагонзавода» будет курсировать по улицам городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Помимо эффектного внешнего вида, в новом трамвае много технических новшеств: Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигация, 7 HD-камер видеонаблюдения, система кондиционирования и антибактериальные поручни.