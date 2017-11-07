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Роспотребнадзор о безопасности суши в Казани: не нужно покупать их через Интернет

Роспотребнадзор о безопасности суши в Казани: не нужно покупать их через Интернет
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Фото: скриншот

В Роспотребнадзоре прокомментировали данные об отравлении в Казани восьмерых человек, которые заболели после употребления суши из кафе "Японка", по данным ведомства, важно не покупать суши чере Интернет. Об этом сегодня рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РТ Ирина Ахметшина.

- Через Интернет заказывают суши, но изготовитель, его местонахождение, неизвестно даже нам. Здесь вопросы даже к МВД, так как таких организаций достаточно много, которые непонятно где, каким образом изготавливают и доставляют... Те организации, которые открыты, которые не бояться показать свое наименование,  которые легально работают, они ведут контроль за своей продукцией, и я не могу сказать, чтобы это было слишком опасно для потребления, - заявила Ирина Ахметшина.

По ее словам, главное, чтобы это была легальная организация. При этом уточнить, как тогда могли отравиться люди в ресторане "Японка" на проспекте Победы в ведомстве не смогли.

Отметим, что в октябре 2015 года выяснилось, что больше 80 процентов роллов, заказанных для дегустации в Госалкогольинспекции РТ, заражены либо кишечной палочкой, либо золотистым стафилококком, либо и тем и другим. Однако было принято решение, что дегустаторы просто не будут есть роллы.

Н. Вильданов, 08.11.2017, 15:29
Тэги: Еда
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Комментарии

Горожанин08 ноября 2017, 15:51
Роспотреб - ни о чём! Отравились в кафе, а не покупайте через интернет...
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Горожанин08 ноября 2017, 16:23
Суши вообще не стоит есть. Лучше у инфекционистов практикующих врачей спросили бы. Они то исчерпывающий ответ дали б.
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