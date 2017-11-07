Песков: «Вопрос изучения национального языка остается на усмотрение властей Татарстана»

По его словам, все необходимые поручения президентом даны

Вопрос об изучении национального языка в школах РТ остается «на усмотрение властей Татарстана». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- У нас многонациональная, многоконфессиональная страна. При этом страна единая - это Российская Федерация, и президент Владимир Путин всегда говорил о добровольном изучении национальных языков, - сказал Песков.

По его словам, все необходимые поручения президентом даны.

- Теперь, наверное, это вопрос образовательных учреждений и проверяющих органов. В данном случае президент неоднократно говорил о своей позиции, она достаточно четкая и последовательная, - подчеркнул он, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что подготовлен вариант изучения татарского языка в школах республики, который учитывает все нормы федерального законодательства и закона о республике.

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