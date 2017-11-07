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Песков: «Вопрос изучения национального языка остается на усмотрение властей Татарстана»

Песков: «Вопрос изучения национального языка остается на усмотрение властей Татарстана»
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Фото: http://kremlin.ru/
По его словам, все необходимые поручения президентом даны

Вопрос об изучении национального языка в школах РТ остается «на усмотрение властей Татарстана». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- У нас многонациональная, многоконфессиональная страна. При этом страна единая - это Российская Федерация, и президент Владимир Путин всегда говорил о добровольном изучении национальных языков, - сказал Песков.

По его словам, все необходимые поручения президентом даны.

- Теперь, наверное, это вопрос образовательных учреждений и проверяющих органов. В данном случае президент неоднократно говорил о своей позиции, она достаточно четкая и последовательная, - подчеркнул он, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что подготовлен вариант изучения татарского языка в школах республики, который учитывает все нормы федерального законодательства и закона о республике.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

 

Люция Кашапова, 08.11.2017, 13:40
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

ace08 ноября 2017, 13:44
ну кто рискнет пойти против гаранта?
2
18
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12808 ноября 2017, 13:47
Типа: "смотрите сами, но Путин свои поручения уже передал". Ни о чём...
Лучший комментарий
1
25
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин08 ноября 2017, 13:48
Почему бл столько времени молчали тогда??? Почему именно счас??
2
4
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Горожанин08 ноября 2017, 13:48
Все правильно!
3
1
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Горожанин08 ноября 2017, 13:49
Требуем Путина в Татарстан!!! Срочно!
5
19
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Горожанин08 ноября 2017, 13:52
энгель не встречался с министром обр.России -это офиц инфа? энгель лжец? горшок лжец?
2
11
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Горожанин08 ноября 2017, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
правильно. вот мы и решили, татарский будет обязательный)))
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Смотри щас сколько нытья пойдет))) Пойду за вискарем схожу,понаблюдаю и поржу)))
0
5
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Горожанин08 ноября 2017, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
Требуем Путина в Татарстан!!! Срочно!
Развернуть
У тебя права нет,что-то требовать
6
3
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Горожанин08 ноября 2017, 13:56
Ну если такое дело тогда в следующем году на бюллетени напишу: "Сәлам Татарстаннан!".
10
5
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Горожанин08 ноября 2017, 14:03
В ответ на комментарий пользователя
Ну если такое дело тогда в следующем году на бюллетени напишу: "Сәлам Татарстаннан!".
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А если другое дело будет, за Путина напишешь?
5
0
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Татары!08 ноября 2017, 14:03
В ответ на комментарий пользователя
Требуем Путина в Татарстан!!! Срочно!
Развернуть
)))))))))))))
хаааааааааааааааааааа
1
1
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 14:04
А деньги то выделять из федерального бюджета на поддержание любви к языку будут? Как же без денег?
1
1
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Горожанин08 ноября 2017, 14:07
В ответ на комментарий пользователя
А деньги то выделять из федерального бюджета на поддержание любви к языку будут? Как же без денег?
Развернуть
Денег дайте!!!! Мне за "спасибо" он даром не нужен.
1
2
Согласны с автором?
Пролетарий08 ноября 2017, 14:08
В ответ на комментарий пользователя
правильно. вот мы и решили, татарский будет обязательный)))
Развернуть
Не возражаю, не более 1 часа в неделю. 2 максимум.
6
7
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Горожанин08 ноября 2017, 14:08
Если он свои слова подтвердит делом, то поставлю - х.
0
1
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Горожанин08 ноября 2017, 14:09
Песков красавец, все объяснил. Минниханов, мотай на ус, иначе очко болеть будет.
2
13
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***08 ноября 2017, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
Требуем Путина в Татарстан!!! Срочно!
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Правильно, пусть приедет и "шороху" тут наведёт, удащливых раскулачит и пересажает, ну или хотя бы поснимает с постов.
8-*
3
8
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Татары!08 ноября 2017, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Не возражаю, не более 1 часа в неделю. 2 максимум.
Развернуть
ну вот и по рукам.
1
2
Согласны с автором?
Татары!08 ноября 2017, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Не возражаю, не более 1 часа в неделю. 2 максимум.
Развернуть
с тебя бухло с меня хавчик))))))))
0
2
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 14:14
В ответ на комментарий пользователя
Песков красавец, все объяснил. Минниханов, мотай на ус, иначе очко болеть будет.
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Политика, дело такое, если сказано "хорошо", не значит, что будет хорошо в прямом смысле этого слова.
0
0
Согласны с автором?
яяяя08 ноября 2017, 14:20
В ответ на комментарий пользователя
сколько копеек заработал? подними свою жирную ж0пу с дивана и иди работай
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 14:22
Все, успокойтесь, стандарты согласованы, иначе Песков бы ничего не озвучивал. Ребята, давайте жить дружно!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин08 ноября 2017, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Политика, дело такое, если сказано "хорошо", не значит, что будет хорошо в прямом смысле этого слова.
Развернуть
Слова политиков действительно не всегда нужно трактовать прямо. Но Песков не политик, он пресс секретарь, то есть чиновник. Его слова нужно трактовать прямо, без иного значения.
0
0
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Прохожий08 ноября 2017, 14:39
Все четко -- один раз сказал и менять ничего не будет ....
Властям и прокуратуре задачи поставлены -- нечего терять время на интриги !

ДОБРОВОЛЬНО --- чего и кому еще непонятно !!!
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3
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Горожанин08 ноября 2017, 14:41
Владимир Путин всегда говорил о добровольном изучении национальных языков
0
2
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Горожанин08 ноября 2017, 14:42
Валить отсюда надо
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Горожанин08 ноября 2017, 14:46
Требуем Путина в призедента Татарстана.Минниханова в Московскую княжество президентом.будет порядок в рф.
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Татарин08 ноября 2017, 14:58
Че эта рыжая секретутка с часами стоимостью 20 лет своей "работы" проблеяло?:-D
0
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Горожанин08 ноября 2017, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
Валить отсюда надо
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Направление задать?:-D
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