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Глава Минобра РТ: «В Татарстане нет особых вопросов с изучением русского языка»

Глава Минобра РТ: «В Татарстане нет особых вопросов с изучением русского языка»
16+
Фото: http://gossov.tatarstan.ru/

Сегодня, 8 ноября, депутаты на 33-м заседании Госсовета РТ рассмотрят главный вопрос повестки дня — преподавание государственных языков в республике.

В эти минуты с докладом выступает глава Минобра РТ Энгель Фаттахов. Также ожидается выступление прокурора РТ Илдуса Нафикова.

Так, по словам Фаттахова, в республике нет особых вопросов с изучением русского языка.

- С детского сада все дети республики изучают русский язык и приходят подготовленные к школе. Для этого созданы необходимые методические и кадровые условия. Освоению русского языка с малых лет способствует языковая среда, в которой русский язык, несомненно, доминирует. Наши учащиеся прекрасно усваивают государственный язык России. Результаты ЕГЭ 2017 года наших выпускников по русскому языку выше, чем в других регионах РФ, - подчеркнул он.

Как пишет «Бизнес Онлайн», у здания Госсовета дежурят сотрудники полиции. Ожидается, что сегодня будет озвучено окончательное решение по «языковому вопросу».

Мы продолжаем следить за развитием событий. 

Элина Валеева, 08.11.2017, 10:46
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Ильдар08 ноября 2017, 10:59
Да возобладает разум наконец ! Не смешно уже. Ну не могут русскоязычные дети спасти/развить татарский язык , потому что за пределами класса они не будут, за редчайшим исключениями, говорить на нем!
Лучший комментарий
2
49
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Горожанин08 ноября 2017, 11:03
да зае... с эти татарским!
3
34
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Горожанин08 ноября 2017, 11:08
"Результаты ЕГЭ 2017 года наших выпускников по русскому языку выше, чем в других регионах РФ, - подчеркнул он." Так это скорее вопреки твоей деятельности, чем благодаря ей, господин министр.
0
35
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Горожанин08 ноября 2017, 11:12
"...нет особых вопросов с изучением русского языка." Здесь вообще нет вопросов к проблемам нетатарского населения. Таких проблем для аула не существует.
2
15
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Горожанин08 ноября 2017, 11:15
как нет проблем? где изучают русский в детском саду? 4 дня в неделю татарский в саду, один день аж 2 раза приходит занимается с ними . а все остальное за деньги посещать. ни лепки бесплатной ,ни танцев ,ни пения, ни русского все это за отдельную плату!!! wellcom в люблю группу детского сада и посмотрите расписание.
1
31
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Горожанин08 ноября 2017, 11:22
Дайте наконец-то русским детям учиться по учебным планам Москвы, Питера, Самары и т.д...!!!
2
25
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djkr08 ноября 2017, 11:23
Сколько можно врать????ОСТАНОВИТЕСЬ ЛЮДИ.
2
10
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Зл08 ноября 2017, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
как нет проблем? где изучают русский в детском саду? 4 дня в неделю татарский в саду, один день аж 2 раза приходит занимается с ними . а все остальное за деньги посещать. ни лепки бесплатной ,ни танцев ,ни пения, ни русского все это за отдельную плату!!! wellcom в люблю группу детского сада и посмотрите расписание.
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Правильно, в детских садах сейчас сплошное засилие татарского языка! Почему молит прокуратура!
2
23
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Горожанин08 ноября 2017, 11:24
Министр все врет! Так нельзя.
2
18
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Горожанин08 ноября 2017, 11:24
В ответ на комментарий пользователя
Правильно, в детских садах сейчас сплошное засилие татарского языка! Почему молит прокуратура!
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что интересно в каждом саду есть отдельная ставка на педагога татарского. а почему нет педагога по русскому?почему?почему? почему? почему отвечаете со своих трибун только на удобные вам вопросы?
1
20
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Rus_LAN08 ноября 2017, 11:27
[***]
0
0
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Горожанин08 ноября 2017, 11:27
В ответ на комментарий пользователя
как нет проблем? где изучают русский в детском саду? 4 дня в неделю татарский в саду, один день аж 2 раза приходит занимается с ними . а все остальное за деньги посещать. ни лепки бесплатной ,ни танцев ,ни пения, ни русского все это за отдельную плату!!! wellcom в люблю группу детского сада и посмотрите расписание.
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Поддерживаю! Татарский есть - русского нет в дет садах. Опять врет Энгель!
2
23
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Горожанин08 ноября 2017, 11:27
Я понял, с кого они пример берут! ))))
4
2
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Горожанин08 ноября 2017, 11:28
Энгель фаттахов - оборотень. На кол его и серебряную стрелу ему в сердце.
1
13
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Горожанин08 ноября 2017, 11:30
Детсад 382 Казани.Обучают татарскому.и так сказали будет до школы.Засилие татарским начинают уже с младенчества.
2
18
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герцог08 ноября 2017, 11:31
А вообще нужно ли так серьёзно изучать центральные языки(я исключая английский)-так как на центральных языках человек так и так разговаривает с детства. К третьему классу ученик уже в принципе пишет-а от третьег до 11 класса изучает тонкости расстановки знаков препинания и частей речи. Даже простому человеку видно что изучение состоит из однообразного повторения одного и того же. Большинству это вообще неинтересно и после окончания школы уже через год он прилагательное не отличит от существительного, а в конце предложения будет знать что надо ставить точку. И только от "силы" будет знать что надо ставить запятую перед "но" и "а". То есть всеми чувствуется что без изучения языков после третьего класса можно обойтись, но отмена приведёт к катаклизмам. Много людей останется без работы, а это опасно для товарооборота и самочувствования общества.Многие пенсионеры после@выхода на пенсию не делают никаких прививок тех которые их заставляли делать" дяди" в течении их трудовой деятельности.Многие из них по тридцать, по сорок лет не посещают больницы. Некоторые сами себя стрегут наголо или бреют голову сами и себе-то есть мы видим с вами что кардинально и в принципе можно отказаться от незыблемых истин.
1
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Горожанин08 ноября 2017, 11:32
В ответ на комментарий пользователя
Я понял, с кого они пример берут! ))))
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Стрелки перевести желаете? Маловероятно, что вАС поддержат.
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7
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Горожанин08 ноября 2017, 11:47
В ответ на комментарий пользователя
Энгель фаттахов - оборотень. На кол его и серебряную стрелу ему в сердце.
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ему чугунный лом в башку надо что бы поумнел
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Горожанин08 ноября 2017, 11:53
В ответ на комментарий пользователя
ему чугунный лом в башку надо что бы поумнел
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Так и мозг задеть можно. Хотя маловероятно.
0
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Горожанин08 ноября 2017, 11:55
В ответ на комментарий пользователя
Так и мозг задеть можно. Хотя маловероятно.
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В его башке мозга нет, одно дерьмо.
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