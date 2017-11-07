Глава Минобра РТ: «В Татарстане нет особых вопросов с изучением русского языка»

Сегодня, 8 ноября, депутаты на 33-м заседании Госсовета РТ рассмотрят главный вопрос повестки дня — преподавание государственных языков в республике.

В эти минуты с докладом выступает глава Минобра РТ Энгель Фаттахов. Также ожидается выступление прокурора РТ Илдуса Нафикова.

Так, по словам Фаттахова, в республике нет особых вопросов с изучением русского языка.

- С детского сада все дети республики изучают русский язык и приходят подготовленные к школе. Для этого созданы необходимые методические и кадровые условия. Освоению русского языка с малых лет способствует языковая среда, в которой русский язык, несомненно, доминирует. Наши учащиеся прекрасно усваивают государственный язык России. Результаты ЕГЭ 2017 года наших выпускников по русскому языку выше, чем в других регионах РФ, - подчеркнул он.

Как пишет «Бизнес Онлайн», у здания Госсовета дежурят сотрудники полиции. Ожидается, что сегодня будет озвучено окончательное решение по «языковому вопросу».

Мы продолжаем следить за развитием событий.