СМИ: экс-глава «Просто молоко» вернулся в Аппарат президента РТ

Бывший «молочный король» Татарстана Марат Муратов назначен первым заместителем руководителя Аппарата президента РТ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в Казанском Кремле.

Сообщается, что указ о его назначении уже подписан президентом РТ Рустамом Миннихановым.

- Указ о назначении Муратова первым заместителем Аппарата президента, по некоторым сведениям, подписан, в ближайшее время будет опубликован на портале правовой информации Республики Татарстан, - говорится в сообщении.

Однако в Аппарате президента данную информацию пока не комментируют.

- Пока документ не опубликован, прокомментировать никак не могу, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова пресс-секретаря главы республики Эдуарда Хайруллина.

Напомним, Марат Муратов должность первого заместителя руководителя Аппарата президента РТ занимал в 2012-2013 годах.

Справка



Марат Муратов родился в Кировской области. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, факультет журналистики (1993 г.).



В 2009 - 2012 гг. - руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В 2012 - 2013 гг. - первый заместитель руководителя Аппарата президента Республики Татарстан.

В 2013 г. - исполнительный директор ОАО «Вамин-Татарстан».

С апреля 2013 г. - генеральный директор ООО УК «Просто молоко».