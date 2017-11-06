Блогеры поддержали 10-летнюю Алину из Нижнекамска, на встречу с которой никто не пришел

Крупнейшие российские блогеры призвали подписчиков прийти на следующую встречу

Популярные российские видеоблогеры Илья Варламов, Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Карина Каспарянц и Юлия Никольская поддержали 10-летнюю Алину из Нижнекамска, на фан-встречу с которой никто не пришел.

Девочка 2 ноября опубликовала новый ролик на своём YouTube-канале "Лайк ТВ шоу", где рассказала о прошедшей встрече с фанатами. По ее словам, на ожидаемую сходку в парке никто из поклонников не пришёл. Алина сильно расстроилась, попросив подписчиков больше не обманывать ее: она рассказывала, что в комментариях около 20 человек обещали прийти на встречу.

- Я рассчитывала, что придёт очень много человек, купила конфет. Хотела загадывать загадки и раздавать призы. Думала, мы повеселимся и пофотографируемся, и я наконец-то увижу своих друзей и подписчиков. А вы так со мной поступили, - заявила девочка.

По ее словам, она ходила по парку и искала своих подписчиков, но никого не нашла.

После этого множество российских блогеров поддержали ее и призвали прийти на следующую встречу.

Ролик уже набрал больше 500 тысяч просмотров, количество подписчиков у девочки выросло с 6 тысяч до 26 тысяч.

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