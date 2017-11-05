На митинге в честь 25-летия Конституции РТ выступили в защиту татарского языка

Сегодня, 6 ноября, в Казани в сквере Славы прошел митинг, посвященный 25-летию Конституции РТ. Организатором мероприятия выступил Всетатарский общественный центр (ВТОЦ).

Как пишет «Коммерсантъ», в акции приняли участие около 150 человек. Люди пришли с флагами Татарстана и плакатами «Все чиновники Татарстана должны знать татарский язык», «Республика Татарстан — демократическое правовое государство, объединенное с Российской Федерацией Конституцией РФ, Конституцией Татарстана и Договором РФ и РТ. Конституция РТ, ст.1», «С великим праздником, Днем Конституции Татарстана».

Отмечается, что участники акции выступили в защиту татарского языка. Кроме того сообщается, что на митинге был задержан активист ВТОЦ, экс-имам мечети Высокорского района Айрат Шакиров после прочтения молитвы на митинге.