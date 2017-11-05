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На митинге в честь 25-летия Конституции РТ выступили в защиту татарского языка

На митинге в честь 25-летия Конституции РТ выступили в защиту татарского языка
16+
Фото: "Бизнес Online"

Сегодня, 6 ноября, в Казани в сквере Славы прошел митинг, посвященный 25-летию Конституции РТ. Организатором мероприятия выступил Всетатарский общественный центр (ВТОЦ).

Как пишет «Коммерсантъ», в акции приняли участие около 150 человек. Люди пришли с флагами Татарстана и плакатами «Все чиновники Татарстана должны знать татарский язык», «Республика Татарстан — демократическое правовое государство, объединенное с Российской Федерацией Конституцией РФ, Конституцией Татарстана и Договором РФ и РТ. Конституция РТ, ст.1», «С великим праздником, Днем Конституции Татарстана».

Отмечается, что участники акции выступили в защиту татарского языка. Кроме того сообщается, что на митинге был задержан активист ВТОЦ, экс-имам мечети Высокорского района Айрат Шакиров после прочтения молитвы на митинге. 

Люция Кашапова, 06.11.2017, 17:01
Тэги: Праздники в Казани
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Комментарии

Горожанин06 ноября 2017, 17:04
Да, судя по фото, много народу пришло поддержать татарский язык. Ещё учтите, что половина из них - репортеры)
Лучший комментарий
6
48
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Крым Наш06 ноября 2017, 17:19
Последние судороги
9
36
Согласны с автором?
Крым Наш06 ноября 2017, 17:22
Давно пора запретить ВТОЦ,как меджлис в Крыму,только воду "мутят" в Республике
10
37
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 17:24
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
Последние судороги
Развернуть
Думаешь, нацики кончают? )
3
13
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 17:24
«Все чиновники Татарстана должны знать татарский язык» … Это боятся,что русских рулить поставят? Это всё ради этого затевалось?
Врио главой Дагестана русский Васильев поставлен. Сомневаюсь,что язык знает.
6
28
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 17:28
Честно говоря не понимаю и тех, кто нет, что русского мало. Я, как родитель 2-х школьников просто зале....ся вечерами помогать им с уроками. А за русский.яз. ощущение, что лингвистов готовят. Татарча это вообще аут, соседей прошу помочь.
3
17
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
«Все чиновники Татарстана должны знать татарский язык» … Это боятся,что русских рулить поставят? Это всё ради этого затевалось?
Врио главой Дагестана русский Васильев поставлен. Сомневаюсь,что язык знает.
Развернуть
какой язык-то? 8-*
2
5
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 17:31
Почему митинг у мусороперерабатывающем заводе не устроили,минниханов [***]
3
20
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
«Все чиновники Татарстана должны знать татарский язык» … Это боятся,что русских рулить поставят? Это всё ради этого затевалось?
Врио главой Дагестана русский Васильев поставлен. Сомневаюсь,что язык знает.
Развернуть
Васильев,не значит еще русский. На лицо то его хоть посмотри и увидишь корни. Вот например есть такой Михаил Пашутин. Вроде как русский. А вот и нет, крещённый татарин.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 17:36
А разве ВТОЦ не экстремистская организация?!! Куда смотрит ФСБ?!!
5
27
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
Почему митинг у мусороперерабатывающем заводе не устроили,минниханов [***]
Развернуть
вот-вот! :-D Кто разрешил в черте города какие-то митинги проводить? Только на помойке! ;-)
2
16
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
Васильев,не значит еще русский. На лицо то его хоть посмотри и увидишь корни. Вот например есть такой Михаил Пашутин. Вроде как русский. А вот и нет, крещённый татарин.
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а какие у него корни?
0
3
Согласны с автором?
дядя Вася06 ноября 2017, 17:42
в митинге приняло учите 150 чел.? Всего 150?
Для сравнения, на митинг Навального 26 марта 2017 в Соцгороде пришло 1500 чел.! И это при том, что о митингах в поддержку Навального в СМИ нигде ни слова не публиковалось. Вот и думайте.

P.S.: уточняю, что я не сторонник Навального.
2
14
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 17:47
В ответ на комментарий пользователя дядя Вася
в митинге приняло учите 150 чел.? Всего 150?
Для сравнения, на митинг Навального 26 марта 2017 в Соцгороде пришло 1500 чел.! И это при том, что о митингах в поддержку Навального в СМИ нигде ни слова не публиковалось. Вот и думайте.

P.S.: уточняю, что я не сторонник Навального.
Развернуть
Всего 150.
Они бы, канешн, нагнали студентов толпами с шариками и плакатами. Целыми группами загоняли бы. Но, ведь, cyкa, сейчас интернет, ничего не скроешь. Кто-нибудь обязательно напишет в соцсетях, что загоняли насильно.
Сейчас другая тактика: на предприятиях на митинги отправляют молодежь - родню начальства и особо приближенных жoпoлизoв, которые "разглашать" не будут.
2
12
Согласны с автором?
Манштейн06 ноября 2017, 17:50
Конечно же, без базара на топ месте такой недомитинг разрешили за сутки) Детсадмусоркасторонники Алехана - иннах на окраины. Лицемерные чаплашки.
2
5
Согласны с автором?
ашотик06 ноября 2017, 18:07
пащиму в день единсва 4 числа на набережной консерта не было, хотя в прошлом году был ???
а сиводня день канстетусии 6 числа консерт был там !!!
ита тотаре насыоналисты во власти мутят !!!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 18:10
В ответ на комментарий пользователя
пащиму в день единсва 4 числа на набережной консерта не было, хотя в прошлом году был ???
а сиводня день канстетусии 6 числа консерт был там !!!
ита тотаре насыоналисты во власти мутят !!!
Развернуть
Вот кааазлы!
3 часа по набережной вчера ходил - даж пожрать негде
1
4
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 18:11
Видимо власти рт выделили мало денег на проведение митинга. Из-за этого и участников маловато.
1
7
Согласны с автором?
Казанец06 ноября 2017, 18:14
А от кого или от чего хотят защищать тат.яз.?
1
4
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 18:24
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
Давно пора запретить ВТОЦ,как меджлис в Крыму,только воду "мутят" в Республике
Развернуть
запретите все тупые животные! получите революцию похлеще чем в 1991!:-D
8
2
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 18:30
больные ублюдки
1
2
Согласны с автором?
герцог06 ноября 2017, 18:32
Всё дело пошло так и будут накручивать до без предела этими митингами
2
2
Согласны с автором?
1306 ноября 2017, 18:37
в поддержку русского надо митинги проводить. министры нормально по русски говорить и выражаться не могут еще про татарский толдычат.
2
7
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 18:39
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
Последние судороги
Развернуть
У тебя?
2
0
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 18:44
Вы,как говориться,ш а г сделайте без этих руководителей,тогда будете жаловаться.мухаметзянов икрам.с днём конституции республики Татарстан!!!
3
0
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
запретите все тупые животные! получите революцию похлеще чем в 1991!:-D
Развернуть
революсию? Как интересно! А хто её подымет?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
запретите все тупые животные! получите революцию похлеще чем в 1991!:-D
Развернуть
Судя по комментарию тупым животным (свиньей) являешься ты.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 18:50
В ответ на комментарий пользователя
А от кого или от чего хотят защищать тат.яз.?
Развернуть
От дураков из актаныша и сабов.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 18:58
В ответ на комментарий пользователя
«Все чиновники Татарстана должны знать татарский язык» … Это боятся,что русских рулить поставят? Это всё ради этого затевалось?
Врио главой Дагестана русский Васильев поставлен. Сомневаюсь,что язык знает.
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Придурок, какой Васильев русский? Отчество Абуалиевич, казах, и крестился он в прошлом году!
0
0
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Горожанин06 ноября 2017, 19:01
В ответ на комментарий пользователя
в поддержку русского надо митинги проводить. министры нормально по русски говорить и выражаться не могут еще про татарский толдычат.
Развернуть
У вас же есть министр, Васильева, которая сказала, стыдно не знать язык республики где ты живешь!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 19:01
В ответ на комментарий пользователя
Васильев,не значит еще русский. На лицо то его хоть посмотри и увидишь корни. Вот например есть такой Михаил Пашутин. Вроде как русский. А вот и нет, крещённый татарин.
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Отец казах,мать русская,родился московской обл.
0
0
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Горожанин06 ноября 2017, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
Придурок, какой Васильев русский? Отчество Абуалиевич, казах, и крестился он в прошлом году!
Развернуть
Придурок,он казах?:-D
0
0
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Горожанин06 ноября 2017, 19:11
В ответ на комментарий пользователя
У вас же есть министр, Васильева, которая сказала, стыдно не знать язык республики где ты живешь!
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Вот мы русский язык и знаем.
0
1
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Горожанин06 ноября 2017, 19:14
откуда етих бомжей пригнали?
0
2
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Горожанин06 ноября 2017, 19:18
дешевки колхозные
0
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Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
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Голосов: 600
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