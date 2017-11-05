Наверх
В Татарстане хотят подать в суд на Минобрнауки РФ из-за татарского языка
15:23, сегодня36
В Казани рабочего засыпало землей
17:57, сегодня
На митинге в честь 25-летия Конституции РТ выступили в защиту татарского языка
17:01, сегодня6
Полиция Казани задержала серийного поджигателя машин
16:08, сегодня4
Как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке?
Блоги ProKazan.ru: как улететь в США по программе Work and Travel
14:52, сегодня8
Реклама
Под Зеленодольском полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить массовую драку
14:19, сегодня21
СМИ: названа возможная причина крушения вертолета под Казанью
13:47, сегодня10
Это спасет вашу жизнь и имущество: как обезопасить близких с помощью смартфона
В Татарстане иномарка насмерть сбила пешехода на трассе
13:11, сегодня5
Apple сообщила об опасности выгорания экрана новых iPhone X
12:34, сегодня16
СМИ: в Татарстане дочь довела мать до самоубийства
11:41, сегодня12
Запомните эту дату: 10 ноября в эфире ТВ-3 стартует «Чернобыль 2. Зона отчуждения» (16+)
Минздрав РТ собирает мнение жителей Татарстана о работе медучреждений
10:59, сегодня35
Подробности крушения вертолета под Казанью: вертолет направлялся, чтобы забрать отдыхающих
10:17, сегодня23
Появилось видео с места крушения вертолета под Казанью
09:50, сегодня7
Недвижимость Казани: что такое электронная регистрация и сложно ли взять ипотеку казанцу
Под Казанью потерпел крушение вертолет: погиб один человек
09:30, сегодня16
Минниханов поздравил жителей РТ с 25-летием со дня принятия Конституции Татарстана
08:48, сегодня75
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и +3 градуса
07:02, сегодня
«Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» на домашнем поле
21:24, 05.11.201711
В Зеленодольске неизвестные граблями и лопатами до полусмерти избили бомжа
18:06, 05.11.201725
В 2018 году казанцы смогут вылететь прямым рейсом в Ригу, а оттуда в Милан или Париж
15:31, 05.11.201733
Прокуратура РТ: новые учебные планы по татарскому языку незаконны и нуждаются в отмене
15:20, 05.11.2017185
Казанский «Зенит» в шестой раз завоевал Суперкубок России, обыграв московское «Динамо»
14:43, 05.11.201716
Депутата Сибагатуллина, пожаловавшегося на "лейтенантика", высмеяли на Первом канале
11:48, 05.11.201741
Власти РТ оставили татарский язык в школах в качестве обязательного предмета для изучения
11:07, 05.11.2017207
Смертельное ДТП в Татарстане: грузовик "Скания" смял "Ладу" как детскую игрушку
10:50, 05.11.20176
В РТ лихач едва не спровоцировал крушение поезда, в котором могли пострадать десятки людей
10:03, 05.11.20178
В РТ сотрудники МЧС спасли 25-летнего рабочего, который провалился в 6-метровый колодец
08:59, 05.11.20175
Новые подробности самоубийства из-за пыток: "братки" отказались "отмазывать" полицейских
08:37, 05.11.201761
В Казани сегодня местами слабый снег, а воздух прогреется днем лишь до 2 градусов
07:55, 05.11.2017
Самоубийство после пыток в УВД Нижнекамска: прокуратура требует возбудить еще 3 дела
18:11, 04.11.201718
Казанца постригли в эфире «Вечернего Урганта»
16:58, 04.11.20179
В Казани состоялся старт продаж iPhone X, на который никто не пришел
16:43, 04.11.201734
РЖД перестали продавать билеты в плацкарт
15:40, 04.11.201722
В Татарстане из-за сигареты сгорел мужчина
15:02, 04.11.20175
Стало известно, когда завершатся сельхозярмарки в Татарстане
14:38, 04.11.20177
В Авиастроительном районе Казани загорелся дом
12:54, 04.11.20178
В Татарстане на трассе сгорел «КамАЗ»
12:31, 04.11.20175
В Татарстане женщина умерла в детской поликлинике на руках своего ребенка
12:10, 04.11.201714
Преподавание татарского языка обсудят в Госсовете Татарстана
11:40, 04.11.2017125
«Мы их победили». Госалкогольинспекция сидит в засаде, чтобы поймать продавцов контрафакта
11:00, 04.11.201731
После выходных в Казани планируется отключение воды
10:30, 04.11.20177
В Казани уничтожили 60 кг дорогих французских и голландский сыров
10:10, 04.11.201751
В КФУ хотят провести День Сирии
09:33, 04.11.201732
Сегодня в Казани ожидается +2 градуса
06:27, 04.11.2017
Анонимно в Казани: о грубости в магазинах и изменах, из-за которых оставляют детей
20:00, 03.11.201728
Константин Хабенский: «Татарстан бурлит и жаждет новых идей»
18:00, 03.11.201724
В Татарстане обманутым дольщикам выдали 509 квартир‍
17:58, 03.11.20178
Ростуризм: В Татарстане созданы все условия для туристов-мусульман‍
17:35, 03.11.201715
Казанец создал вездеход, похожий на квадроцикл
17:10, 03.11.201714
В Казань вернулся серийный убийца бабушек? Следователи показали подозреваемого
16:57, 03.11.201727
В Казани у ребенка забрали место в детсаду, пока тот проходил медосмотр
16:55, 03.11.201720
Блог ProKazan.ru: почему кандидаты в президенты Собчак или Гордон - это даже хорошо?
16:44, 03.11.201715
В Казани перенесут остановку «Театр Кукол»
16:37, 03.11.20178
Завтра в Казани воздух прогреется до +2 градусов
16:11, 03.11.2017
СМИ: в Минобрнауки попросили избегать слова «презерватив»
15:30, 03.11.201738
ФСБ объявила о срыве революции, задержав экстремистов в Казани и других городах России
15:14, 03.11.201786
Вице-премьер РТ: "Татарский язык надо сохранить. У нас, согласно Конституции, два языка"
14:34, 03.11.201775
В Татарстане санатории начнут работать по системе «все включено»
14:22, 03.11.201714
В Казани экстренно госпитализировали восемь человек из-за суши с инфекцией
13:48, 03.11.201733
Подробности пыточного скандала в Нижнекамске: за день до суицида он виделся с «братками»
13:37, 03.11.201732
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Полиция Казани задержала серийного поджигателя машин

Полиция Казани задержала серийного поджигателя машин
16+
Фото: скриншот видео

Полиция Казани задержала 32-летнего жителя Киндери, который подозревается в поджоге трех автомобилей. Об этом сообщает УМВД Казани.

Как сообщает ведомство, преступления были совершены 20 и 28 октября.

- По словам подозреваемого, поджоги он совершил, чтобы скрыть следы своих преступлений. В одном случае он украл из автомобиля «Део Матиз» мобильный телефон, который сдал в ломбард, а в двух других случаях – похитил автоаккумуляторы. Так же одну из подожженных машин подозреваемый хотел угнать, однако, не смог завести ее, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела. 

Люция Кашапова, 06.11.2017, 16:08
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин06 ноября 2017, 16:17
Присудить обязательное семилетнее изучение татарского языка, будет знать как машины жечь
Лучший комментарий
0
16
Согласны с автором?
Горожан06 ноября 2017, 16:24
Расчленить на органы [***]
0
2
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 16:54
С головой у человека не в порядке, лечить его надо, а вы тут такие кровожадные
1
0
Согласны с автором?
Горожанин06 ноября 2017, 17:24
В ответ на комментарий пользователя
Присудить обязательное семилетнее изучение татарского языка, будет знать как машины жечь
Развернуть
А вы уверены ,что он его не знает?:-D
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

2 месяца республика обсуждает татарский язык. Пора подводить итоги

До окончания голосования осталось:
Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 368
Голосовать
Голосов: 600
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru