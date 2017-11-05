Под Зеленодольском полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить массовую драку

В Зеленодольском районе Татарстана произошла массовая драка с участием 20 человек, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Сообщается, что драка произошла накануне около полуночи на привокзальной площади в поселке Васильево возле кафе «Паприка».

- На место прибыли сотрудники полиции. Им пришлось несколько раз выстрелить в воздух, чтобы пресечь драку, - сказали в ведомстве.

На месте были задержаны семь человек, остальные находятся в розыске. В результате инцидента никто не пострадал.