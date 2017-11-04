В Зеленодольске неизвестные граблями и лопатами до полусмерти избили бомжа

Мужчину доставили в местную райбольницу с ушибами и переломами

2 ноября компания парней заметила человека без определённого места жительства у дома 16А по улице Татарстан и решила избить его, сообщает Kznlive. Все произошло в районе 6 часов вечера.

От неминуемой смерти мужчину спасли прохожие, которые обнаружили его в луже крови и вызвали "скорую". Пострадавшего госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ. По предварительным данным, медики зафиксировали у избитого черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы пальца на руке и предплечья.

Сотрудники полиции изъяли с места преступления окровавленную одежду потерпевшего, одеяло, нож, грабли и лопату. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".