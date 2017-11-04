Депутата Сибагатуллина, пожаловавшегося на «лейтенантика», высмеяли на Первом канале

Политик стал темой обсуждения на передаче "Прожекторперисхилтон"

В телешоу «Прожекторперисхилтон», на котором обсуждаются актуальные темы недели, высмеяли депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, который возмутился тем, что сотрудник ГИБДД остановил его автомобиль, пишет "Казанферст".

Когда Иван Ургант зачитывал новость он прочитал фамилию депутата Госдумы и сделал паузу.

- Потому что уже звучит как проступок, - подхватил другой ведущий Александр Цекало.

Во время чтения ведущие комментировали скандальную новость. Например, Гарик Мартиросян предположил, что на машине сбоку было гвоздем нацарапано «Госдума», поэтому сотрудник ГИБДД должен был узнать, чей это автомобиль. Также ведущие обратили внимание на действия помощника Сибагатуллина, который на требование открыть багажник сделал это. Кроме того, участники передачи предположили, что «любой человек, который стоит на крыше «Гелендвагена», и смотрит вниз на «гаишника», для него все лейтенанты «лейтенантики».

Напомним, по словам Фатиха Сибагатуллина, "маленький лейтенантик" посмел остановить его автомобиль, несмотря на табличку "Госдума" на лобовом стекле.

— Написано "Госдума", а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: "Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!" Без суда посягать на личное имущество депутата никто не имеет права, только по решению суда. Потом уехали мы, я сам хотел сесть за руль и уехать, — рассказал Сибагатуллин.