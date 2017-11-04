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Депутата Сибагатуллина, пожаловавшегося на «лейтенантика», высмеяли на Первом канале

Депутата Сибагатуллина, пожаловавшегося на "лейтенантика", высмеяли на Первом канале
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Фото: скриншот видео
Политик стал темой обсуждения на передаче "Прожекторперисхилтон"

В телешоу «Прожекторперисхилтон», на котором обсуждаются актуальные темы недели, высмеяли депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, который возмутился тем, что сотрудник ГИБДД остановил его автомобиль, пишет "Казанферст".

Когда Иван Ургант зачитывал новость он прочитал фамилию депутата Госдумы и сделал паузу.

- Потому что уже звучит как проступок, - подхватил другой ведущий Александр Цекало.

Во время чтения ведущие комментировали скандальную новость. Например, Гарик Мартиросян предположил, что на машине сбоку было гвоздем нацарапано «Госдума», поэтому сотрудник ГИБДД должен был узнать, чей это автомобиль. Также ведущие обратили внимание на действия помощника Сибагатуллина, который на требование открыть багажник сделал это. Кроме того, участники передачи предположили, что «любой человек, который стоит на крыше «Гелендвагена», и смотрит вниз на «гаишника», для него все лейтенанты «лейтенантики».

Напомним, по словам Фатиха Сибагатуллина,  "маленький лейтенантик" посмел остановить его автомобиль, несмотря на табличку "Госдума" на лобовом стекле.

— Написано "Госдума", а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: "Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!" Без суда посягать на личное имущество депутата никто не имеет права, только по решению суда. Потом уехали мы, я сам хотел сесть за руль и уехать, — рассказал Сибагатуллин.

Рамиль Бикмуллин, 05.11.2017, 11:48
Тэги: Скандалы
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Комментарии

Горожанин05 ноября 2017, 12:13
Почему "слуги народа" превозносят себя в "хозяев народа"?
0
7
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Горожанин05 ноября 2017, 12:13
Чаплыги кривоногие, все мечтают о байских замашках...не позволено вам это ...дешевки....
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Горожанин с лицензией05 ноября 2017, 12:16
Пусть в колхозе коровам хвосты крутит самое место
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5
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эжжжвлво05 ноября 2017, 12:19
Опять "наши" прославились, совсем зарвались. Рустам Нургалеевич, как же так? Работу с ними проведите со всеми, чтобы республику не позорили
0
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Горожанин05 ноября 2017, 12:24
Молодцы! Хорошо проехались..
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Горожанин05 ноября 2017, 12:25
Этот, наверное, в запой, как всегда, ушел.
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ага05 ноября 2017, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
Опять "наши" прославились, совсем зарвались. Рустам Нургалеевич, как же так? Работу с ними проведите со всеми, чтобы республику не позорили
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Рустамка в отпуск свалил. По старой и проверенной привычке "прятать голову в песок". Так же и с ТФБ было.
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Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 368
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Голосов: 600
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