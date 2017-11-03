Стало известно, когда завершатся сельхозярмарки в Татарстане

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ рассказал, до какого числа будут работать выездные сельскохозяйственные ярмарки

В 2017 году выездные сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане будут работать до 23 декабря включительно. Об этом объявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на республиканском совещании в Доме Правительства, передает пресс-служба Президента РТ.

«К 10 основным площадкам в Казани осенью прошлого года добавились еще 7 шатровых площадок, - сообщил Марат Ахметов. - В сравнении с основными площадками они более компактны и вмещают от 15 до 60 участников торговли в зависимости от конструкции. Но и на этих площадках по субботам те же правила для торговли и ассортимент основных видов продовольствия обеспечивается», - рассказал Ахметов.

Министр напомнил, что ярмарки в Татарстане работают уже два месяца. С момента их открытия туда было завезено продукции на сумму более 550 миллионов рублей. В том числе 12 000 тонн картофеля и овощей, около 700 тонн мяса всех видов, 435 тонн муки и 4 миллиона яиц. Также было реализовано более 500 тонн сахарного песка.

По словам Ахметова, на ярмарках в целом цены традиционно ниже, чем в розничных магазинах. Например, говядину продают по цене 280−320 руб./кг, картофель — по 12 руб./кг, молоко разливное — 30 руб./литр, сахар – 32 руб./кг.