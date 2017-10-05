Ростуризм: В Татарстане созданы все условия для туристов-мусульман‍

В Татарстане были созданы все необходимые условия для религиозного туризма, поэтому в республику может приехать большее количество туристов-мусульман. Об этом заявил сегодня в ходе туристического форума "Kazan Tourism Forum 2017. Ориентиры будущего" руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

- Благодаря своим возможностям в сфере халяльного туризма Татарстан представляет интерес для туристов, исповедующих ислам. На территории Татарстана сосредоточено многочисленные памятники исламской культуры, которые являются перспективной основной для развития религиозного туризма, - цитирует ТАСС слова Сафонова.

По словам главы Ростуризма, мусульмане чаще посещают страны и регионы России, где сильны исламские традиции. В Татарстане расположен древний город Болгар, который считается местом принятия ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарии. В регионе находится порядка 1,5 тыс. мечетей, самая популярная из которых — "Кул Шариф".

Глава Ростуризма отметил, что, по статистическим данным, современное поколение мусульман активно путешествует по всему миру, и ожидается, что к 2020 году их количество вырастет до 156 млн человек.

- Согласно исследованиям, которые провели платежные системы, мусульмане в возрасте от 18 до 36 лет к 2025 году будут тратить на путешествия более $100 млрд в год – это вдвое больше, чем в 2016 году, — сообщил он.