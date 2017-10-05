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Анонимно в Казани: о грубости в магазинах и изменах, из-за которых оставляют детей

Анонимно в Казани: о грубости в магазинах и изменах, из-за которых оставляют детей
16+
Фото: Pixabay
В рамках этой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

О ценах на бензин

- Живу в Альмете, приехал по работе в Казань. Удивился. У вас цены на бензин дешевле, чем у нас! Или я не на ту заправку заехал, где вы заправляетесь? У нас литр топлива уже примерно 45,5.

О семье

- Выговориться хочу. Вот как в условиях современного мира девушке обрести семью? Да никак. Потому что с любым человеком надо пожить, узнать его получше, притереться. Иначе можно поспешить и привет развод через год. А сколько жить? Год, два, пять лет? А потом однажды поговорить по душам и узнать, что человек в брак вступать не хочет и услышать отмазку "надо подождать", "денег подкопить", "доучиться", "дом достроить", или просто, не заморачиваясь, "я пока не готов"? Больно терять того, кого по-настоящему любишь, все для него делаешь, просто понимаешь, что будущего у вас нет, потому что он не хочет этого.

О грубости в магазинах

- Посетили сегодня один магазинчик самообслуживания. Столкнулись с такой грубостью со стороны продавцов, и такое отношение не только коснулось нас, но и людей пожилого возраста. Сидела одна мадама за кассой и грубила почти всем, не смотря даже на возраст, другая орала в зале на покупателя, типа он товар портит. В общем сложилась картина, что как будто покупатели не в магазин пришли за товаром, а к ним домой. В этот магазин больше не пойдем.

Вы сами пошли на такую работу, не думаю, что вас учили грубости при устройстве на эту работу. Оставляйте свои проблемы дома, и не надо срываться и грубить покупателям, если они ничего вам не сказали и не сделали. Бывают пьяные неадыкватные и черезчур придиристые покупатели, но когда приходит нормальный покупатель будьте повежливее и уважайте возраст. 

Об изменах

- Сегодня узнала, что муж ходит на строну. Простить не смогу, не смотря на то, что нет денег и некуда идти. Есть сын. Оставлю сына с ним, пока сама не встану на ноги и не сниму квартиру. Хочу обратится с парням - не изменяйте женам, если конечно они сами вам не изменяют, также и девушки, это очень больно.

ProKazan.ru, 03.11.2017, 20:00
Тэги: Анонимно в Казани
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Комментарии

Камиль03 ноября 2017, 20:28
Сверхбезумие в космическом хаосе
0
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Горожанин03 ноября 2017, 20:29
мда.. последнее очень грустно
0
0
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Горожанин03 ноября 2017, 20:29
"Вот как в условиях современного мира девушке обрести семью? Да никак. " :-D
0
0
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Горожанин03 ноября 2017, 20:37
Такие же цены в Альмете. Гонит, псина
0
0
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Горожанин03 ноября 2017, 20:39
Ходит и ходит. Возвращается же!
0
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