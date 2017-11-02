В России стартовали продажи iPhone X: Казань лидер по предзаказам в Приволжье

Продажи нового смартфона iPhone X компании Apple начались в России и по всему миру. Стоимость гаджета с памятью 64 Гб составляет 79,9 тыс. рублей и 91,9 тыс. рублей за устройство с 256 Гб памяти.

Магазины начали продавать новые смартфоны в 8 утра. Еще за несколько дней до старта в Москве перед торговыми точками выстроились длинные очереди, размер которых может достигать нескольких сотен человек, отмечают "Известия".

Отмечается, что Казань стала лидером по предзаказам в Приволжском федеральном округе.

- За первые 6 дней количество предзаказов в Поволжье на iPhone X на 60 процентов больше, чем на iPhone 8, и на 13 процентов больше, чем на iPhone 7 за аналогичный период времени. По количеству предзаказов лидирует Казань, затем — Самара, Ижевск, Саратов и Пенза. Судя по предзаказам, клиенты предпочитают модель с объемом памяти 256Gb, цветом spacegrey. Мы отмечаем, что сейчас спрос в разы превысил предложение, - цитирует "Бизнес Online" слова управляющего Поволжским филиалом "Евросеть" Филиппа Сафронова.

Напомним, iPhone X выполнен в стеклянном корпусе. Новый смартфон получил более мощный процессор А11 и 5,8-дюймовый экран c разрешением 2436 на 1125 точек. У него будет основная 12-мегапиксельная камера с двойной оптической стабилизацией и 7-мегапиксельная фронтальная.