«Мы их победили». Госалкогольинспекция сидит в засаде, чтобы поймать продавцов контрафакта

Госалкогольная инспекция провела рейд по закупке контрафактного алкоголя. Контрольная закупка прошла в рамках месячника “Операция алкоголь”.

Начальник контрольно-инспекционного отдела казанского территориального органа Госалкогольной инспекции РТ Нафиса Хакимова отмечает: ведомством и полицией проделана колоссальная работа по выявлению нарушителей.

- Мы считаем, что мы их уже победили. Сами посудите: в прошлом году изъято 43 тысячи литров только спиртосодержащей продукции. Фурами изымали! В этом году - 4 с половиной тысячи. Сейчас остались постоянные нарушители, несколько торговых злостных объектов, где продукцию продают мелкими партиями.

В одну из таких точек мы и отправились закупаться. Первым делом мы направились в магазинчик на рынке на улице Мавлютова. Небольшая каморка с покосившимися буквами вывески на плохом счету у инспекторов. Хозяина уже не раз штрафовали, из-за чего он даже снялся с учета как индивидуальный предприниматель.

Чтобы доказать, что здесь продают контрафактный алкоголь, нам пришлось в прямом смысле сесть в засаду. Сотрудникам госалкогольной инспекции запрещено выступать тайным покупателем, прежнего покупателя в магазине уже знали. Поэтому инспекторам пришлось караулить покупателя, который согласится подтвердить, что здесь он купил алкоголь неизвестного происхождения.

Здесь за прилавком находился сам хозяин алкогольной лавки. В поллитровых бутылочках он продавал, предположительно, разбавленный спирт. Что это за жидкость и насколько она может быть опасна для здоровья, определит экспертиза. Хозяин заведения в оправдание клянется, что "напиток" безопасен.

- Знаете, почему в магазинах просят по 250 рублей? За стекло! - парировал он. - А тут в пластиковой бутылке, вот и все!

Инспектор придирчиво проверяет бутылки с любой прозрачной жидкостью: в практике были случаи, что водка открыто стояла на прилавке под видом минералки

С 31 июля вступил в силу новый федеральный закон, по которому предусмотрено наказание. Если попадаются “ООО” - штраф не менее 3 млн. рублей. На должностные лица - от 500 до 1 млн. рублей. Если предприниматели продали алкоголь без лицензии, они получат штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

- Я считаю, что даже такие штрафы их не пугают, - говорит инспектор. - Если обнаружена алкогольная продукция с нарушениями, объемом больше 100 тысяч, сразу заводят уголовное дело. И такие факты у нас есть. Никто не боится. С июля в органы МВД нами были отправлены документы для заведение трех уголовных дел.

Госалкогольная инспекция отмечает: в сетевых магазинах наткнуться на фальсификат почти невозможно. В основном его выявляют в пунктах общественного питания.

- Может быть руководители и не в курсе, а пытаются продать фальсификат бармены. А так выявляется в ресторанах, барах. Физические лица - от 30 до 40 тысяч.