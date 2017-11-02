Сегодня в поддержку татарского языка пройдет час тишины

Участники акции могут хранить молчание дома, на работе, объяснив это родным и коллегам

Сегодня, 3 ноября, в поддержку татарского языка пройдет час тишины. С такой инициативой выступила татарская молодежь. Они обращаются ко всем народам мира, которые находятся на грани исчезновения языка.

- Башкиры, якуты, чуваши, удмурты, татары. У них осталась одна национальная отличительная черта — язык. Мир без родного языка — каков он? Присоединяйся, ибо завтра твой народ может умолкнуть. Сохрани родной язык!, - говорится в обращении.

Участники акции могут хранить молчание дома, на работе, объяснив это родным и коллегам. А транслировать час тишины предлагают во всех соцсетях с хештегами #тынлыксэгате, #частишины.

Отметим, что к акции уже присоединились якуты, чуваши, удмурты из Америки, Турции, Франции и Казани.

Всемирный час тишины пройдет сегодня с 15.00 до 16.00 часов.

Напомним, ранее популярный российский актер Алексей Панин выступил с поддержкой татарского языка, видеоролик флешмоба с его участием на днях появился в соцсетях.

- Мин татарча сойлэшэм (я говорю по-татарски - прим.ред.), - заявил актер с плакатом "Остановите языковой геноцид".

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.