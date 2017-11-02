Наверх
Экс-чиновник Минфина РТ стал новым заместителем министра образования Татарстана
08:28, сегодня9
В Казани пожарные из горящего дома спасли 28 жильцов
10:22, сегодня
День народного «Универа» в Казани
09:51, сегодня
В Казани задержан глава вагонного участка РЖД по подозрению в подкупе
09:48, сегодня1
Это спасет вашу жизнь и имущество: как обезопасить близких с помощью смартфона
Сегодня в поддержку татарского языка пройдет час тишины
09:19, сегодня26
Реклама
В Казани появился первый биткоин-банкомат
08:51, сегодня6
В Нижнекамске на химзаводе упала 35-метровая труба
08:10, сегодня8
Запомните эту дату: 10 ноября в эфире ТВ-3 стартует «Чернобыль 2. Зона отчуждения» (16+)
Сегодня в Казани ожидается +1 градус
06:17, сегодня
Власти Нижнекамска собирают жалобы на полицию на фоне сообщений о пытках "слоником"
20:47, 02.11.201718
Актер Алексей Панин поддержал татарский язык
20:18, 02.11.201748
Недвижимость Казани: что такое электронная регистрация и сложно ли взять ипотеку казанцу
Бердыев: Вижу прогресс в «Рубине» с начала сезона‍
20:09, 02.11.20177
Анонимно в Казани: о душевных страданиях и стипендиях для тех, кто хочет изучать татарский
20:00, 02.11.201713
Власти Татарстана ежемесячно совершают около 30 деловых поездок
17:44, 02.11.201726
Премьера на «8 канале» - третий сезон реалити-шоу "ОК UPGRADE" по субботам в 17.40
Пыточный скандал в Нижнекамске: на противогазе не нашли ДНК покончившего с собой парня
17:08, 02.11.201745
В Казани в следующем году построят велодорожки от Азино до центра
16:59, 02.11.201725
В Татарстане женщина разбила металлическим предметом голову полицейскому
16:21, 02.11.201725
В России любят мечтать, выяснили социологи
В Казани наказали последнего из организаторов проституции в "Корстоне"
15:52, 02.11.201711
Завтра в Казани ожидается небольшой снег
15:25, 02.11.20171
Звуки «из ада» и неприличные рисунки: ProKazan оценил надземные пешеходные переходы Казани
15:20, 02.11.201725
Big Russian Boss теперь на ТНТ4
В Казани попавшему под сокращение учителю татарского языка предложили стать дворником
14:50, 02.11.2017158
В Татарстане установят новые камеры наблюдения "Автодория"
14:41, 02.11.201722
Порнозвезда Елена Беркова заявила, что намерена баллотироваться в президенты России
14:36, 02.11.201759
L’One и Варвара Визбор побывали во вселенной сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения»
Возле стадиона «Казань Арена» планируют построить вертолетную площадку
13:37, 02.11.201726
В Казани на АЗС на улице Баруди загорелся автомобиль
13:33, 02.11.20177
В Набережных Челнах разбилась 29-летняя женщина, упав с высоты
13:00, 02.11.20175
Советские рубли снова в ходу
ИнтехБанк потребовал от казанского «АкваГрада» 701 млн рублей‍
12:46, 02.11.20172
В России впервые разработали школьную программу по китайскому языку
12:11, 02.11.201728
В Казани водитель на «зебре» сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП
11:19, 02.11.201712
Опрос: жители России до сих пор путают День народного единства и годовщину революции
11:00, 02.11.201714
Пропавших месяц назад девочек из Челнов нашли в прикамской деревне
10:34, 02.11.201712
В Татарстане школьница на перемене получила перелом позвоночника
10:30, 02.11.201711
В Нижнекамске парень покончил с собой в знак протеста против пыток на допросе в УВД
09:44, 02.11.201780
Стал известен слоган жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года
09:14, 02.11.20176
Татарстан намерен потратить 23 млн рублей на поиск площадок под ветроэлектростанции
08:49, 02.11.201727
В Казани задержана начальник отдела судебных приставов Жанна Алпарова
08:22, 02.11.201714
В Казани на две недели закроют движение по улице Астрономическая
08:00, 02.11.2017
Сегодня в Казани ожидается снег и 1 градус тепла
06:16, 02.11.2017
В Татарстане частично запретили продавать глицерин
20:04, 01.11.201722
Анонимно в Казани: о спасении собак и парнях, которые изменяют, находясь в армии
20:00, 01.11.201742
Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» провели пикеты в Москве
19:36, 01.11.20175
Казанцы устроили давку за бесплатные носки и диски с песнями Жириновского
19:22, 01.11.201742
МВД РТ о скандале с депутатом: сотрудник ГИБДД действовал в соответствии с законом
17:44, 01.11.201752
Обзор тендеров: в РТ начнут "сбивать" квадрокоптеры, а на Иннополис потратят еще 97 млн
17:40, 01.11.201722
В Татарстане при родах скончался младенец
16:59, 01.11.201730
«Дом.ru» и «МегаФон» предлагают в 2 раза больше скоростного интернета
16:58, 01.11.20171
Стартовал VI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им!»
16:53, 01.11.20171
Завтра в Казани ожидается мокрый снег и +1 градус
16:29, 01.11.20171
В России вступил в силу закон о блокировке анонимайзеров и VPN
16:22, 01.11.201715
Между Казанью и Минском может появиться прямое авиасообщение
16:01, 01.11.201714
В Казани троллейбус вылетел на газон из-за девушки на Mercedes, заметившей магазин
15:51, 01.11.201750
7 очень дорогих квартир в Казани, которые вы вряд ли сможете себе позволить
15:30, 01.11.201774
СМИ: в Кирове сотрудники ГИБДД незаконно зарегистрировали 300 "Камазов" из Татарстана
14:58, 01.11.201713
Спецфонд РТ начал прием заявлений на выплаты пострадавшим клиентам-юрлицам Татфондбанка
14:53, 01.11.2017
Кандидат в президенты из Казани об «обнаженке» на ТВ: «Не понимаю, о чем идет речь»
14:43, 01.11.201743
СМИ: на Mercedes депутата Госдумы, который остановил "лейтенантик", было 45 нарушений
14:16, 01.11.201774
«Будет интересно»: предвыборную кампанию Собчак в соцсетях возглавил уроженец Казани
14:15, 01.11.201711
Претендентке на пост президента России из Казани припомнили обнаженку в 90-х
13:19, 01.11.201738
Политолог Станислав Белковский: следующим президентом после Собчак будет Наталия Фишман
13:15, 01.11.201726
«Путин наш- Россия наша»: житель Набережных Челнов сочинил песню про Путина
12:22, 01.11.201731
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Сегодня в поддержку татарского языка пройдет час тишины

Сегодня в поддержку татарского языка пройдет час тишины
16+
Фото: ProKazan.ru
Участники акции могут хранить молчание дома, на работе, объяснив это родным и коллегам

Сегодня, 3 ноября, в поддержку татарского языка пройдет час тишины. С такой инициативой выступила татарская молодежь. Они обращаются ко всем народам мира, которые находятся на грани исчезновения языка.

- Башкиры, якуты, чуваши, удмурты, татары. У них осталась одна национальная отличительная черта — язык. Мир без родного языка — каков он? Присоединяйся, ибо завтра твой народ может умолкнуть. Сохрани родной язык!, - говорится в обращении.

Участники акции могут хранить молчание дома, на работе, объяснив это родным и коллегам. А транслировать час тишины предлагают во всех соцсетях с хештегами #тынлыксэгате, #частишины.

Отметим, что к акции уже присоединились якуты, чуваши, удмурты из Америки, Турции, Франции и Казани.

Всемирный час тишины пройдет сегодня с 15.00 до 16.00 часов.

Напомним, ранее популярный российский актер Алексей Панин выступил с поддержкой татарского языка, видеоролик флешмоба с его участием на днях появился в соцсетях.

- Мин татарча сойлэшэм (я говорю по-татарски - прим.ред.), - заявил актер с плакатом "Остановите языковой геноцид".

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Элина Валеева, 03.11.2017, 09:19
Тэги: Татарский язык
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

автопилот03 ноября 2017, 09:33
вот это бред. вообще татарскую молодеж тащит
Лучший комментарий
6
53
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 09:39
Да, да!!!! Каждому американцу, турку и французу - татарский язык!
Присоединяюсь к акции! Молчу по татарски!
5
43
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 09:42
Татарские глупышки, плохо учите свой язык, раз такие акции проводите. Кому надо он и без акции учит, и не только татарский, Ха.ха.ха.
6
44
Согласны с автором?
Димон03 ноября 2017, 09:43
Как то расплывчато. Татарская молодежь. Азатлык?
2
25
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 09:44
Идиотизм! Мало того что они навязывали нам этот татарский язык, так теперь заставляют час молчать. Что за истерика такая творится у вас, ( обращаюсь к тем кто мутит с этим языком)
4
39
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 09:44
" "
" "
" "
Это я пробелы по татарски поставил. В знак тишины!
3
21
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин03 ноября 2017, 09:52
Аварцы Адыгейцы Алтайцы Водь Грузины Даргинцы Долганы Евреи Ингуши Кабардинцы Калмыки Камчадалы Караимы Каракалпаки Карачаевцы Карелы Лезгины Коми Коряки Кумыки Манси Марийцы Мордва Ненцы Ногайцы Ороки Орочоны Осетины Телеуты Тувинцы Удины Удмурты Узбеки Уйгуры Хакасы Ханты Черкесы Чеченцы Чуванцы Чукчи Шапсуги Эвенки Эскимосы Юкагиры

Эти не в счет? или пеньки-неграмотные перечислили, что вспомнили всей толпой?
1
15
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 09:54
В ответ на комментарий пользователя
Выбирай выражения
Развернуть
В гудок забейся
1
6
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин03 ноября 2017, 09:56
Что за глупость? Лучше б, наоборот, час без умолку тараторили на татарском.
3
19
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 09:57
В ответ на комментарий пользователя
Выбирай выражения
Развернуть
Так уже ни в какие рамки не входит. Чего раздули на ровном месте... хватит уже истерить про этот язык. Вы что там с ума сошли?
3
19
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 09:57
В ответ на комментарий пользователя
Так ведь угнетают ! Сами Вы что ли не видите - татарский везде запрещен , везде - и во власти и в начальстве сидят русские из деревень , со своим легендарным кумовством ! Татар преследуют ., угнетают ! И самое страшное - постоянно ЗАВОЕВЫВАЮТ !!!
8
24
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 09:58
Редакция жжет. Каждый день по лопате го8на на вентилятор набрасывает
2
16
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 09:58
Ну-ну. Прикиньте, звоните вы в скорую или пожарникам, а там молчат. Час тишины поддерживают.
0
26
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 10:00
В ответ на комментарий пользователя
Как вы там говорили? "Мы не хотим учить неродной язык." Я мы с самим вообще общаться не хотим. Поддержу акцию.
Развернуть
Давай, до свиданья!
4
3
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 10:01
Бедненькие. Русских детей больше не будут принудительно пичкать татарским по 5 уроков в неделю. И от этого татарскому кирдык. Хнык хнык.
3
25
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 10:01
«Мы назло всем буржуям, мировой пожар раздуем!») У тв пропагандистов научились.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 10:03
Можете год молчать. Никто не расстроится. Да и непальские чукчи в андах вас поддерживают
4
15
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 10:03
Молчу
0
1
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 10:05
В ответ на комментарий пользователя
коммент с Савушинка! Не прошло 1 минуты уже +34 плюсика! ФСБ не дремлет!:-D
3
0
Согласны с автором?
Андрей03 ноября 2017, 10:07
Из мухи делают слона. Никто не запрещает татарам изучать татарский язык, просят лишь не навязывает его тем, кому он не нужен.
3
20
Согласны с автором?
serg03 ноября 2017, 10:08
Бред
3
5
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
2503 ноября 2017, 10:14
Хотите сохранить свой язык? Так наоборот, не молчать об нём надо, а говорить на нём... :-))) Сохранить свой язык сможет только этнос- носитель этого языка. Создается такое впечатление, что если русские не будут учить татарский, то и татарам он станет не нужен.
1
17
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 10:15
В ответ на комментарий пользователя
Идиотизм! Мало того что они навязывали нам этот татарский язык, так теперь заставляют час молчать. Что за истерика такая творится у вас, ( обращаюсь к тем кто мутит с этим языком)
Развернуть
русский уже много столетий назад НАВЯЗАН всем КОРЕННЫМ народам
11
2
Согласны с автором?

2 месяца республика обсуждает татарский язык. Пора подводить итоги

До окончания голосования осталось:
Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 231
Голосовать
Голосов: 402
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru