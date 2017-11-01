Анонимно в Казани: о душевных страданиях и стипендиях для тех, кто хочет изучать татарский

В рамках этой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

О татарском языке и денежном поощрении

- По поводу татарского языка. Надо перенять опыт Чехии. Там делается все, чтобы чешский язык не только не умирал, но и возраждался - они абсолютно бесплатно приглашают учиться в университетах, в которых преподают чешский в обязательной программе и довольно больших объемах... Помимо этого у студента бесплатное жилье, питание и стипендия в районе 500 евро в месяц. Это реально работает - сотни тысяч людей уже прошли эту программу и теперь знают чешский на довольно приличном уровне... У меня предложение к нашему правительству - вместо того, чтоб вкладывать миллиарды рублей в посредственных футболистов, (отсылка к матчу с Уфой) может пора начать инвестировать в свой народ и платить стипендию тем ученикам, которые захотят изучать татарский язык?

О влюбленности

- Мне 19 и я по уши влюблена в мужчину 34 лет. Он женат, 2-е детей. Общение между нами только по работе. Но я чувствую, что нравлюсь ему, замечаю его взгляды на себе, получаю комплименты. И так уже год. А я так больше не могу! Хочу быть с ним! Пусть на втором плане, но с ним!

О жизни с родителями

- Я до сих пор живу с родителями, хоть мне уже 26 лет и я работаю. Конечно, они не против, если я приведу девушку к себе в или устрою посиделки с друзьями, но для меня это будет неудобно. Снимать отдельно квартиру денег нет. Злюсь и терплю. И совсем не понимаю, как при такой жизни и таких ценах можно собрать на отдельную квартиру.

О благодарности

- Сегодня нaдo былo выexaть из дoмa пopaньшe. И вoт я выxoжy из пoдъeздa, вpeмя пoлшecтoгo yтpa, гopoд cпит, вoкpyг тишинa, дopoги пycтыe. Тoлькo вижy, кaк двopник в opaнжeвoй жилeткe убирается. Мы в пocтoяннoй cyeтe пopoй зaбывaeм, дa и нe oбpaщaeм внимaния нa ниx. Они вcтaют paньшe вcex, в любyю пoгoдy - и в дoждь, и в cнeг чиcтят и yбиpaют нaш гopoд. Рecпeкт тaким людям, вы дeлaeтe бoльшoe и xopoшee дeлo, я пpocтo xoчy cкaзaть вaм cпacибo.