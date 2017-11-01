ИнтехБанк потребовал от казанского «АкваГрада» 701 млн рублей‍

ИнтехБанк через конкурсного управляющего - Агентства по страхованию вкладов — подал иск в Арбитражный суд РТ к казанскому ООО «АкваГрад», в иске они требуют 701 млн рублей.

Заявление появилось в картотеке арбитража 1 ноября. По какой причине был подан иск в суд не сообщается.

Компания «АкваГрад» владеет имуществом аквапарка «Барионикс».

Напомним, ранее стало известно, что недвижимое имущество и автомобили рухнувшего «ИнтехБанка» оценили в 341 млн рублей.

3 марта Центральный банк России сообщил об отзыве лицензий у Татфондбанка и «ИнтехБанка».