Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» провели пикеты в Москве

Пострадавшие клиенты «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» сегодня провели пикеты в Москве, об этом они сообщили в соцсетях.

Активисты занесли обращения в приемную президента России, представительство Татарстана в Москве, Следственный комитет и в Совет по правам человека, они потребовали возбуждения уголовного дела «по факту преднамеренного банкротства ТФБ и «ИнтехБанка», признания вкладчиков потерпевшими, привлечения элиты Татарстана для пополнения Фонда поддержки РТ.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка» была отозвана лицензия.