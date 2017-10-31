В Татарстане при родах скончался младенец

В Елабуге во время родов погиб младенец, трагический инцидент произошел 29 октября. Об этом рассказала пенсионерка из Елабуги Нина Терентьева рассказала на своей странице "ВКонтакте", передает Kazanfirst.tu.

По ее словам, ее 23-летнюю дочь увезли в роддом 27 октября около 21:00, к этому времени у нее уже были каждые пять минут схватки, болела поясница и живот. В таком состоянии беременная пробыла в отделении патологии до 29 октября, в 14:00 дочь Терентьевой позвонила ей и сообщила, что ее "повели рожать". После этого девушка перестала выходить на связь.

Позже выяснилось, что девушка просила врачей, чтобы ей провели кесарево сечение, потому что у нее закончились силы, однако те отказывались, так как по их данным, в этом не было нужды — в медкарте девушки было написано, что вес плода составляет 3 400 гр.

При этом, по словам пенсионерки, вес младенца был значительно больше - 4 400 грамм, он скончался во время родов.

31 октября младенца похоронили.

В Министерстве здравоохранения РТ пообещали позже прокомментировать трагический случай. Сейчас идет доследственная проверка.