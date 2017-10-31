Между Казанью и Минском может появиться прямое авиасообщение. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Отмечается, что открытие рейса рассматривается в связи с тем, что Казань — это один из город, где будет проходить чемпионат мира по футболу в 2018 году.

- Если не полетит российская авиакомпания, то мы сами полетим. Мы очень внимательно рассматриваем это направление, - отметил Гусаров.

Напомним, ранее сообщалось, что между Казанью и Грозным в 2018 году может появиться прямой авиарейс. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики Муслим Байтазиев. По его словам, речь идет о привлечении туристов в Грозный.

