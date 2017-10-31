Спецфонд РТ начал прием заявлений на выплаты пострадавшим клиентам-юрлицам Татфондбанка

Республиканский фонд поддержки начал прием заявлений на выплаты юридическим лицам, включенным в третью очередь реестра требований кредиторов Татфондбанка и Интеханка. Заявления от данной категории пострадавших клиентов банков продлится до 1 мая 2018 года.

Выплаты решено производить от меньших сумм задолженности к большим, что позволит полностью удовлетворить наибольшее количество требований кредиторов.

Как сообщает пресс-служба фонда, на первом этапе поддержку получат юрлица, совокупный объем требований которых на момент закрытия реестра составил не более 300 тысяч рублей, чтобы удовлетворить наибольшее количество требований кредиторов.

С заявителями будет заключаться соглашение об уступке требования к банку, в соответствии с которым фонд будет приобретать требование в полном объеме, при этом речь идет только о включенных в реестр АСВ требованиях. В результате заявитель будет исключен из реестра, а его место займет фонд.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка" была отозвана лицензия. 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.