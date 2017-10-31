Правительство России подготовило проект нового порохового завода вместо казанского

Новое производство будет запущено в поселке Кизнер

Минпромторг РФ подготовил концепцию нового порохового завода, который в будущем заменит предприятие в Казани.

- Концепция нового завода есть. Это должно быть высокотехнологичное, многопрофильное и экологически безопасное производство с максимальным уровнем механизации опасных производственных процессов и выводом людей из опасных зон, - сообщили в пресс-службе ведомства, передает "РБК - Татарстан".

При этом в министерстве отметили, что "сворачивание существующего порохового производства на Казанском пороховом заводе будет осуществляться в увязке с запуском нового производства в поселке Кизнер".

Ранее сообщалось, что о "переезде" Казанского порохового завода речь не идет. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор завода Александр Лившиц.

Несколько недель назад президенту России Владимиру Путину предложили перенести Пороховой завод из Казани в Удмуртию, с такой идеей обратился глава минпромторга РФ Денис Мантуров. Для переноса потребуется около четырех лет, этот вариант является основным для дальнейшего использования мощностей объекта.