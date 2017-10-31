Федеральные власти выделили Татарстану земли для решения проблем обманутых дольщиков

Участок земли будет передан инвестору, который возьмется достроить их квартиры

Федеральные власти выделили Татарстану 1,2 га земли в Советском районе Казани для решения проблем обманутых дольщиков, передает «Коммерсантъ».

Сообщается, что участок земли будет передан инвестору, который возьмется достроить их квартиры. Стоимость участка оценивается в 120-170 млн рублей.

- Речь идет об участке, который расположен на улице Аграрная в Советском районе Казани, около развязки на Мамадышский тракт и напротив агропромышленного парка «Казань», - говорится в сообщении.

Отмечается, что земли правительству РТ были переданы безвозмездно по ходатайству главы республики Рустама Минниханова. Однако ранее этот участок предназначался для строительства гостиницы для судей и общежития студентов.