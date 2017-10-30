В МВД РТ отказались возбуждать уголовное дело из-за сувениров с голыми Шурале и Су Анасы

Прокуратура Татарстана направила в МВД РТ материалы по сувенирам с изображением секса Шурале и Су Анасы. Однако полицейские в ходе проверки в магазине не нашли указанных сумок с рисунками эротического содержания, поэтому исследование изображений провести не смогли.

- В возбуждении уголовного дела было отказано. Но прокуратура Вахитовского района проверит обоснованность отказа. Не исключено, что материалы направят на дополнительную проверку, - сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, передает «Бизнес Онлайн».

Напомним, сюжет о сувенирах с героями татарских сказок вышел на телеканале «НТВ». Жительница Казани обнаружила у своего сына необычную холщовую сумку, которую он получил на презентации новой линейки сувениров.

Так, на сумке изображена сексуальная сцена между героями и написано слово «Мэхеббэт» (в переводе с татарского — любовь). В торговой точке подтвердили, что сумка действительно была выпущена и вся партия уже раскуплена.

Однако позже стало известно, что несовершеннолетний, которому продали сувенир с изображением секса Шурале и Су Анасы, оказался 47-летний блогер Нияз Латыпов. Об этом заявила владелица магазина Юлия Ахметзянова. При этом директор магазина добавила, что среди покупателей не было несовершеннолетних.